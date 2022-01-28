Обзор рынков от Банки.ру: ​рубль и российские акции начнут день с роста

Конец недели мировые рынки проводят на фоне преобладания продаж. Инвесторы предпочитают избавляться от рисковых активов на фоне сигналов со стороны ФРС США. Так, негативным фактором для инвесторов выступает приближение старта цикла повышения ставки американским регулятором. Участники торгов ожидают, что уже в марте произойдет первое повышение, а в 2022 году ФРС может пойти на пять подъемов ставки. Это приведет к удорожанию стоимости долларового фондирования. Плюс к этому американский регулятор перейдет к сокращению баланса, что приведет к оттоку ликвидности с мировых рынков.

В четверг игроки продолжили пересматривать портфели на фоне сигналов со стороны ФРС, что привело к снижению рынков. Так, по итогам дня индексы MSCI World и MSCI EM потеряли 0,8% и 1,6% соответственно. Американские площадки на старте торгов попытались перейти к росту на фоне сильных данных по ВВП США за IV квартал 2021 года. Однако к концу сессии утренний подъем был полностью нивелирован, а по итогам дня индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли 0,02% и 0,1% соответственно. Аутсайдерами выступили сектора потребительских товаров вторичной необходимости и недвижимости, их индексы упали на 2,3% и 1,8%. Лучше рынка смотрелись нефтегазовый и энергетический сектора, прибавившие 1,2% и 0,8% соответственно.

В пятницу утром на рынки вновь вернулись покупки. Так, в Азии ведущие индексы демонстрируют рост до 2,3%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,7%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 88,7 доллара за баррель. Из макроэкономической статистики, публикуемой сегодня, выделим предварительные данные по ВВП Германии за IV квартал 2021 года и индекс настроений потребителей в США от Мичиганского университета.

По итогам четверга индекс Мосбиржи вырос на 2,9%, поднявшись до 3 456 пунктов. Сегодня на открытии торгов ожидаем продолжения роста российского рынка. При этом сдерживающим фактором может выступить желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в российских акциях в преддверии выходных. Однако в ходе торгов, в случае дальнейшего улучшения внешней конъюнктуры и снижения геополитических рисков, преобладание покупок в наших акциях сохранится, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку выхода выше 3 550 пунктов. Отметим, что геополитические риски продолжают оставаться фактором неопределенности для российских активов и инвесторам стоит учитывать, что давление с их стороны на российские акции может возобновиться.

В валютной секции Московской биржи в рамках утренней сессии рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро теряют порядка 0,4%. При этом его поддерживают стабильная ситуация в ценах на нефть, попытка коррекционного роста валют развивающихся стран, а также снижение геополитических рисков. Учитывая последнее, фокус инвесторов сместился на фундаментальные факторы, что оставляет национальной валюте пространство для дальнейшего роста. Так, на наш взгляд, более адекватными уровнями для пары доллар/рубль в текущий момент выглядит диапазон 73—75 рублей. И в случае сохранения позитивного фона для рубля в ходе торгов американская валюта может сделать существенный шаг к верхней границе данного коридора.