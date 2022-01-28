28 января. О чем пишут газеты

📰 Сразу несколько лидеров рынка в категории напитков намерены повысить стоимость продукции в феврале, пишут «Известия» со ссылкой на данные торговой сети «Верный». Так, Coca-Сola, PepsiCo и «Сады Придонья» готовы поднять ценник на 7—8%, «Шишкин лес» и «Якобс» — на 20—25%. Также уведомления от производителей сладкой газировки получили и в «Утконосе онлайн». Пока ретейлеры не приняли повышений. Среди причин роста стоимости товаров производители указали подорожание сырья, например сахара, а также увеличение тарифов на воду, газ, электроэнергию и другие затраты.

📰 Компания «Новые башни», 65% акций которой принадлежат Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина, готовит сделку по приобретению сотовых мачт и вышек МТС, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с менеджерами нескольких операторов. Переговоры между МТС и структурами бизнесмена ведутся, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто, уточнили один из участников рынка сотовой инфраструктуры и собеседник, близкий к одной из сторон возможной сделки. Объекты МТС могут быть оценены в 80—100 млрд рублей, подсчитал один из российских инвестбанкиров.

📰 В 2021 году Ростуризм получил почти 200 жалоб на гостиницы, чей уровень сервиса не соответствовал заявленному, пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства. Это лишь незначительная часть претензий, которые реально назрели у российских туристов, уверены турагенты. Чаще всего туристы жаловались на отели Крыма, Краснодарского края, есть несколько жалоб по Ленинградской области. На прошлой неделе Ростуризм впервые отозвал аккредитацию у организации, которая присваивает отелям звезды. Всего их 167, и около 5% сейчас подозревают в недобросовестности.

📰 ФАС намерена ужесточить контроль на рынке торговли лесными материалами, для этого служба добивается роста объемов продаж такой продукции на бирже, пишет «Коммерсант». Речь идет о введении требований к доле реализованной готовой продукции на организованных торгах для приоритетных инвестпроектов в сфере освоения лесов, а также по минимальной доле продаваемых на бирже лесоматериалов для компаний, выигравших аукцион на аренду госучастков. Сам законопроект, увеличивающий нагрузку на инвесторов, должен быть готов к июлю 2022 года, а требования к арендаторам госимущества — к июлю 2023 года.

📰 В 2021 году мировой спрос на золото превысил 4 тыс. тонн, увеличившись на 10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на World Gold Council. Наиболее резко выросло потребление металла со стороны ювелирной отрасли и центробанков. При этом профессиональные инвесторы активно сокращали вложения в защитные активы, что отразилось на стоимости драгметалла, которая оставалась большую часть года вблизи уровня 1 800 долларов за унцию. В 2022 году инвестиционный спрос на металл будет сдерживать ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, в итоге его стоимость может откатиться к уровню 1 700 долларов за унцию.

