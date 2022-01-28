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Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю снизился до 20 млн долларов

28.01.2022 09:57
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Прайм

Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 26 января составил 20 млн долларов против оттока в 50 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 20 миллионов долларов против притока в 50 миллионов долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.

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