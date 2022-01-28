​В AppGallery стала доступна оплата покупок банковскими картами «Мир»

В магазине приложений AppGallery стала доступна оплата банковскими картами платежной системы «Мир». AppGallery стал одним из первых магазинов приложений в мире, поддерживающих оплату картами этой платежной системы, отмечает пресс-служба компании.



«AppGallery стремится предоставлять глобальные решения для пользователей всего мира, с учетом их локальных потребностей. Расширение возможностей оплаты в AppGallery позволит владельцам банковских карт «Мир» оплачивать покупки в любимых играх и приложениях, используя при этом все преимущества карты», — говорится в релизе.

Для того чтобы начать расплачиваться картой платежной системы «Мир», пользователям необходимо при оплате покупки на платежной странице, в разделе «Добавить новую карту», ввести реквизиты своей национальной платежной карты.