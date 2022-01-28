Исследование: большинство россиян хотят на пенсии переехать на юг

Каждый третий россиянин хотел бы после выхода на пенсию жить в Москве, каждый четвертый (27%) — в Сочи, а каждый пятый (21%) — в Ялте, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и СберНПФ. К переезду в другой город готовы 67% респондентов.

Москву как место для жизни в пожилом возрасте выбрали 32% опрошенных, Сочи — 27%, Санкт-Петербург — 26%, Ялту — 21%, Краснодар — 17%, Калининград — 14%.

В Москве 48% респондентов привлекает развитая инфраструктура, 40% — возможности для продолжения работы, а 37% — высокий уровень медицины. Сочи 46% участников исследования ценят за хорошую экологию, 40% — за лучшие условия для жизни с семьей, а 38% — за высокий уровень медицины. Сильными сторонами Санкт-Петербурга называют развитую инфраструктуру (43%), близость семьи и друзей (37%) и возможности для продолжения работы (35%).

Четыре из десяти опрошенных, выбравших для жизни на пенсии Ялту, отметили низкий уровень стресса и суеты в этом городе. Для 39% решающим фактором является хорошая экология, а для 36% — высокий уровень медицины. Краснодар привлекает респондентов хорошей экологией (46%), лучшими условиями для жизни с семьей (42%), а также низким уровнем стресса и суеты (35%).

Продать жилье в родном городе ради переезда готовы 33% респондентов, 23% указали, что будут довольствоваться пенсией от государства, 22% — сдавать недвижимость в аренду, 17% опрошенных жителей России планируют обеспечить себя с помощью собственного бизнеса, 7% респондентов указали, что надеются на помощь детей или родственников.