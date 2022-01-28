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Работодатели получат льготы за оплату курортов сотрудникам

28.01.2022 12:57
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Российская газета

Предприятиям, которые оплачивают своим сотрудникам и членам их семей отдых на курортах, предоставят налоговые льготы, пишет «Российская газета», уточняя, что правительственный закон на эту тему принят на пленарном заседании Госдумы.

Документ делает более доступными для работающих граждан и их семей путевки в санатории и на курорты на территории РФ, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Работодатели, по его словам, получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаториями и курортами, а не только с туроператорами, как это предусмотрено сейчас.

Новый закон гласит, что затраты на оплату проживания, питания и лечения сотрудников и членов их семей работодатель сможет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организаций. Законопроект также освобождает от НДФЛ суммы, которые работодатель уплатил за сотрудника санаторно-курортным организациям.

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Под налоговые льготы в том числе попадут случаи, когда компания не оплачивает услуги по санаторно-курортному лечению, а компенсирует расходы, полностью или частично понесенные сотрудниками, включая в том числе траты на проживание, питание, а также экскурсии. Принятие и реализация данных норм, как полагают в Кабмине, будут способствовать расширению спроса на лечение в санаториях и приведут к повышению доступности такого рода услуг.

Кроме того, будет установлен лимит курортных затрат на человека — 50 тыс. рублей. То есть расходы работодателя учитываются в размере не выше указанной суммы в совокупности за налоговый период на каждого из лиц. «Это на каждого человека, то есть это на самого работника, на членов семьи, родителей, — пояснил депутатам замминистра финансов Алексей Сазанов. — На наш взгляд, этот предел обоснован и соответствует тем ценовым показателям, по которым продаются внутрироссийские туристские продукты».

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, после одобрения Советом Федерации и подписания президентом.

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