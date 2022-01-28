Официальный курс доллара понизился на 1 рубль 13 копеек, евро — на 1 рубль 83 копейки

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 29 января.

Курс доллара понизился на 1 рубль 12,96 копейки, составив 77,8174 рубля (78,947 рубля на 28 января). Курс евро снизился на 1 рубль 82,61 копейки, до 86,6419 рубля (88,468 рубля на 28 января).

На валютных торгах Московской биржи на 13:45 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 4 копейки и составил 77,92 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 18 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,79 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 77,55—78,27 рубля за доллар и 86,35—87,14 рубля за евро.