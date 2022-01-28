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ФАС в 2021 году сэкономила гражданам и бизнесу 5,6 млрд рублей в тарифах на связь и ЖКХ

28.01.2022 16:57
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Прайм

Контроль за тарифообразованием со стороны ФАС позволил гражданам и бизнесу сэкономить в 2021 году 5,6 млрд рублей в тарифах на связь и ЖКХ, сообщил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий антимонопольной службой в 2021 году издано 49 приказов об отмене тарифов в 34 субъектах РФ. Из тарифов исключено 5,6 миллиарда рублей. Эта работа приводит к реальной экономии средств граждан и предприятий», — сказал глава ФАС, отвечая на вопрос о контроле за тарифами в наиболее чувствительных для россиян областях — ЖКХ, связи, электроснабжении.

Так, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами антимонопольной службе, по словам Шаскольского, удалось снизить тарифы в Белгородской и Омской областях на 6%, в Ульяновской — на 4%.

Ощутимое влияние на снижение тарифов в ряде регионов также оказало создание зон единого тарифного регулирования по передаче электроэнергии. «Созданы три зоны единого тарифного регулирования по передаче электроэнергии. В результате снижение тарифов на передачу с 1 июля 2021 года составило в Калмыкии 8%, в Курганской области — 28%, в Республике Алтай — 48%», — отметил глава антимонопольной службы.

Переход на единые тарифы по передаче электроэнергии был запущен правительством в целях снижения стоимости электроэнергии в регионах, требующих поддержки. Изменения могут коснуться четверти отпуска электроэнергии в региональных сетях.

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