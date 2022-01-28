В России сократились число операторов связи и размер отчислений от них в специальный фонд

За последний год число операторов связи в России сократилось на 5%, пишет РБК, уточняя, что это могло повлиять на размер отчислений в фонд, из которого финансируется организация точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в небольших населенных пунктах.

Согласно оперативной статистике по федеральному бюджету, в 2021 году отчисления в резерв универсального обслуживания — специальный фонд, куда все операторы страны должны вносить по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи, — составили 15,108 млрд рублей. Это на 0,8%, или 122 млн рублей, меньше, чем в 2020-м. При этом в позапрошлом году показатель вырос на 3,6% по сравнению с предыдущим годом.

По словам источника, знакомого со статистикой по отчислениям в резерв универсального обслуживания, в прошлом году взносы в него перечислили 5,3 тыс. операторов, тогда как в позапрошлом — 5,6 тыс. Таким образом, общее количество компаний, отчислявших 1,2% выручки, сократилось более чем на 5%.

Представитель пресс-службы Минцифры не раскрыл, сколько операторов делало отчисления в резерв универсального обслуживания, но сообщил, что всего 9,2 тыс. операторов предоставляли информацию в него в прошлом году (эти сведения могут включать «нулевой» доход). В 2020 году предоставляющих сведения было на 2% больше, 9,4 тыс. В министерстве связывают снижение «с происходящими на рынке конкурентными процессами, из-за которых с него уходят мелкие или не выдержавшие конкуренции операторы, а также операторы, у которых истек срок действия лицензии на оказание услуг».

Согласно статистике Роскомнадзора, в 2021-м число зарегистрированных лицензий на оказание услуг сотовой и фиксированной связи в России сократилось на 9,4% по сравнению с показателем предыдущего года и составило 9,5 тыс. Это количество — весь массив лицензий, оно не учитывает, что у оператора может быть несколько юрлиц, получивших лицензии, одно юрлицо может владеть несколькими лицензиями, а часть владельцев лицензий может быть «бумажными компаниями», не оказывающими услуг.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, на телекоммуникационном рынке продолжается процесс консолидации: «Рынок переходит под контроль крупных игроков как за счет их опережающего развития, так и за счет их активности в области сделок по слияниям и поглощениям. По сути, рынок уже имеет признаки олигополии: 80% приходится на пять крупнейших игроков». Однако он не видит причин для сокращения поступлений в резерв универсального обслуживания. По оценке «ТМТ Консалтинга», общий объем телекоммуникационного рынка в прошлом году увеличился на 3,2% и достиг 1,8 трлн рублей. «Объем рынка вырос, поэтому должны были увеличиться и поступления в резерв универсального обслуживания», — рассуждает эксперт.

Например, у крупнейших российских операторов «Ростелекома» и МТС выручка от услуг связи за девять месяцев 2021 года (последние доступные данные) выросла соответственно на 6% (до 339,75 млрд рублей) и на 5% (до 308,11 млрд рублей).