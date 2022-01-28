ФАС: «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохраняют нулевые наценки на ряд базовых продуктов питания

«Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохраняют нулевые торговые наценки на ряд социально значимых товаров. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба России.

ФАС напоминает, что в июле 2021 года удовлетворила ходатайство АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») о приобретении торговой сети «Дикси» и магазинов «Мегамарт» при условии полного исполнения предписания ведомства. Оно предусматривает ряд строгих ограничений и требований.

В частности, в соответствии с предписанием, АО «Тандер» должно ежеквартально отчитываться о выполнении взятых на себя дополнительных обязательств по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции социально значимых товаров в магазинах «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт». «К этим позициям относятся мясо кур (тушки кур, цыплят, бройлеров) по ГОСТ 31962-2013, молоко питьевое пастеризованное жирности 2,5—3,2% по ГОСТ 31450-2013, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки со сроком годности менее десяти дней», — уточняется в справке ФАС.



Торговая сеть «отчиталась о выполнении требований антимонопольного ведомства», говорится в релизе. ФАС России обещает продолжить контролировать исполнение всех пунктов предписания.