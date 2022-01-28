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ФАС: «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохраняют нулевые наценки на ряд базовых продуктов питания

28.01.2022 17:23
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3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

«Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохраняют нулевые торговые наценки на ряд социально значимых товаров. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба России.

ФАС напоминает, что в июле 2021 года удовлетворила ходатайство АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») о приобретении торговой сети «Дикси» и магазинов «Мегамарт» при условии полного исполнения предписания ведомства. Оно предусматривает ряд строгих ограничений и требований.

В частности, в соответствии с предписанием, АО «Тандер» должно ежеквартально отчитываться о выполнении взятых на себя дополнительных обязательств по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции социально значимых товаров в магазинах «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт». «К этим позициям относятся мясо кур (тушки кур, цыплят, бройлеров) по ГОСТ 31962-2013, молоко питьевое пастеризованное жирности 2,5—3,2% по ГОСТ 31450-2013, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки со сроком годности менее десяти дней», — уточняется в справке ФАС.

Торговая сеть «отчиталась о выполнении требований антимонопольного ведомства», говорится в релизе. ФАС России обещает продолжить контролировать исполнение всех пунктов предписания.

Все больше торговых сетей начали продавать продукты по закупочной стоимости либо ниже нее, пишут «Известия». Вслед за X5 group и «Магнитом» ретейлер «Верный» ограничил наценку на 200 товаров первой необходимости из базовой продуктовой корзины — теперь показатель не может превышать 10%, а часть товаров компания решила реализовывать по закупочным ценам.

20.01.2022 08:52

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Комментарии

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sergey7478
sergey7478
28.01.2022 17:38
<p>теперь инфляция снова вернется к 4 процентам</p>
0
kaluga
kaluga
28.01.2022 19:13
<p>sergey7478,</p>
<p>Бумага всё стерпит...</p>
0
sergg65
sergg65
28.01.2022 23:29
<p>Мягкая операция по принуждению к социальной ответственности ...</p>
0

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