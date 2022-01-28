Опрос: более 40% россиян готовы платить больше за энергоэффективное жилье

Более половины россиян считают энергоэффективность важным фактором при выборе недвижимости, при этом свыше 40% готовы заплатить за такое жилье более высокую цену. Такие данные совместного с Всероссийским центром изучения общественного мнения опроса приводит «ДОМ.РФ».
Каждый второй респондент ответил утвердительно на вопрос, знает ли он, что такое энергоэффективное жилье. Однако хорошо ориентируются в предмете лишь 11%.
«Мы видим по результатам исследования, что, хотя уже больше половины граждан страны знают или что-то слышали об энергоэффективном жилье, реально разбираются в вопросе немногие — только 6% могут назвать класс энергоэффективности своего дома. При этом россиянам свойствен здоровый прагматизм: когда в ходе опроса им объясняли суть энергоэффективности и что она, в частности, позволяет экономить квартплату, большинство соглашались с тем, что это важный фактор при покупке жилья», — рассказал руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.
О важности энергоэффективности жилья заявили 72% опрошенных, предпочитающих частные дома, и 52% жителей квартир. Разница объясняется тем, что в домах экономия на энергосберегающих технологиях и материалах намного выше, поясняет эксперт.
Большинство россиян уверены, что приобретение и обслуживание энергоэффективного жилья может потребовать дополнительных ресурсов, но 55% полагают, что все издержки окупятся за счет последующей экономии на коммунальных платежах. В то же время 41% опрошенных заявили, что готовы заплатить за такую недвижимость более высокую цену. Особенно велика доля таких граждан среди молодежи (51%) и жителей больших городов (47%).
Проведенный опрос подтверждает, что в России сформировался запрос на энергоэффективное жилье, отмечает Гольдберг. По его словам, уже четверть всего многоквартирного строительства в стране приходится на энергоэффективные дома. В то же время в ряде развитых стран этот показатель намного больше (около 80% в Великобритании), поэтому по-настоящему потенциал энергоэффективного строительства в России еще предстоит раскрыть, заключает эксперт.
ОНФ считает, что государству необходимо внедрить понятные и простые механизмы, чтобы и покупатели, и строители стали заинтересованы выбирать энергоэффективные проекты.25.08.2021 08:11
Комментарии
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<p>Вот не надо нам ихнее "обьяснение сути", нечего держать граждан за простаков с лапшой на ушах.</p>
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<p>Практика последних 30ти лет капитализма показывает, что суть в следующем - если "энергоэффективные" граждане заплатившие конский ценник за типа жилье "по последнему слову техники" станут потреблять МЕНЬШЕ электричества, то энергетические монополии-олигархи просто поставят БОЛЬШИЕ тарифы-нормативы - будем платить не 4 руб за кВт, а 40руб или 140 руб, скажут что это типа у них теперь "зеленые" электростанции и поэтому дерут 3 шкуры</p>
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