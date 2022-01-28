Опрос: более 40% россиян готовы платить больше за энергоэффективное жилье

Более половины россиян считают энергоэффективность важным фактором при выборе недвижимости, при этом свыше 40% готовы заплатить за такое жилье более высокую цену. Такие данные совместного с Всероссийским центром изучения общественного мнения опроса приводит «ДОМ.РФ».

Каждый второй респондент ответил утвердительно на вопрос, знает ли он, что такое энергоэффективное жилье. Однако хорошо ориентируются в предмете лишь 11%.

«Мы видим по результатам исследования, что, хотя уже больше половины граждан страны знают или что-то слышали об энергоэффективном жилье, реально разбираются в вопросе немногие — только 6% могут назвать класс энергоэффективности своего дома. При этом россиянам свойствен здоровый прагматизм: когда в ходе опроса им объясняли суть энергоэффективности и что она, в частности, позволяет экономить квартплату, большинство соглашались с тем, что это важный фактор при покупке жилья», — рассказал руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

О важности энергоэффективности жилья заявили 72% опрошенных, предпочитающих частные дома, и 52% жителей квартир. Разница объясняется тем, что в домах экономия на энергосберегающих технологиях и материалах намного выше, поясняет эксперт.

Большинство россиян уверены, что приобретение и обслуживание энергоэффективного жилья может потребовать дополнительных ресурсов, но 55% полагают, что все издержки окупятся за счет последующей экономии на коммунальных платежах. В то же время 41% опрошенных заявили, что готовы заплатить за такую недвижимость более высокую цену. Особенно велика доля таких граждан среди молодежи (51%) и жителей больших городов (47%).



Проведенный опрос подтверждает, что в России сформировался запрос на энергоэффективное жилье, отмечает Гольдберг. По его словам, уже четверть всего многоквартирного строительства в стране приходится на энергоэффективные дома. В то же время в ряде развитых стран этот показатель намного больше (около 80% в Великобритании), поэтому по-настоящему потенциал энергоэффективного строительства в России еще предстоит раскрыть, заключает эксперт.