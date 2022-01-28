В ФАС рассказали о снижении наценок в торговых сетях на 9 п. п. за полгода

Наценки в торговых сетях на социально значимые товары за период с августа снизились на 9 процентных пунктов, следует из доклада руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Фрагменты стенограммы со встречи опубликованы на сайте Кабмина.

По словам главы ФАС, его ведомство в рамках антимонопольного контроля проводит еженедельный мониторинг формирования цен на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях, а территориальные органы антимонопольной службы — в муниципальных и региональных торговых сетях.

«Нами проведены 165 проверок крупнейших производителей продовольственных товаров по всей товаропроводящей цепочке. В случае выявления необоснованного роста, при условии, что такие компании занимают доминирующее положение или присутствует факт сговора, возбуждаются антимонопольные дела. Возбуждено восемь антимонопольных дел и выдано 35 предупреждений для прекращения нарушений», — доложил Шаскольский.

Он отметил, что по результатам мониторинга и проведения проверок, а также по итогам переговоров с федеральными торговыми сетями с участием представителей Минпромторга «удалось снизить наценки в торговых сетях с августа 2021 года по настоящее время <…> с 22% до 13%».

«Более того, мы продолжили переговоры с торговыми сетями и предложили им самостоятельно ограничить наценки. И крупнейшие торговые сети — «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» — сами заявили о возможности установить наценки на социально значимые продовольственные товары на уровне 10%», — добавил глава ФАС.



Региональные сети также заявили, что собираются провести такую работу, уточнил он. «Таким образом, можно констатировать, что добросовестные участники рынка понимают важность ответственного ценообразования в текущий период», — заключил Шаскольский.