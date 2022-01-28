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В ФАС рассказали о снижении наценок в торговых сетях на 9 п. п. за полгода

28.01.2022 22:00
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3 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Наценки в торговых сетях на социально значимые товары за период с августа снизились на 9 процентных пунктов, следует из доклада руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Фрагменты стенограммы со встречи опубликованы на сайте Кабмина.

По словам главы ФАС, его ведомство в рамках антимонопольного контроля проводит еженедельный мониторинг формирования цен на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях, а территориальные органы антимонопольной службы — в муниципальных и региональных торговых сетях.

«Нами проведены 165 проверок крупнейших производителей продовольственных товаров по всей товаропроводящей цепочке. В случае выявления необоснованного роста, при условии, что такие компании занимают доминирующее положение или присутствует факт сговора, возбуждаются антимонопольные дела. Возбуждено восемь антимонопольных дел и выдано 35 предупреждений для прекращения нарушений», — доложил Шаскольский.

Он отметил, что по результатам мониторинга и проведения проверок, а также по итогам переговоров с федеральными торговыми сетями с участием представителей Минпромторга «удалось снизить наценки в торговых сетях с августа 2021 года по настоящее время <…> с 22% до 13%».

«Более того, мы продолжили переговоры с торговыми сетями и предложили им самостоятельно ограничить наценки. И крупнейшие торговые сети — «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» — сами заявили о возможности установить наценки на социально значимые продовольственные товары на уровне 10%», — добавил глава ФАС.

Региональные сети также заявили, что собираются провести такую работу, уточнил он. «Таким образом, можно констатировать, что добросовестные участники рынка понимают важность ответственного ценообразования в текущий период», — заключил Шаскольский.

«Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохраняют нулевые торговые наценки на ряд социально значимых товаров. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба России.

 28.01.2022 17:23

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Комментарии

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lostintime
lostintime
29.01.2022 00:05
<p>Никакого снижения цен на продовольствие за последние полгода не видел, только одни повышения, причём как правило не меньше чем на 10%.</p>
5
Атоммаш
29.01.2022 16:26
<p>Зашел сегодня в Магнит около дома - колбаса "Докторская" - 720 руб/кг (точнее, 719,99 руб; ненавижу эти девятки, как-будто за идиотов всех держат). Это не "Азбука вкуса", это Магнит, сюда не миллионеры ходят, а пенсионеры! Мишустин, ФАС, вы где? АУ! Жаль, ценник сфоткать не сообразил</p>
1
47439
29.01.2022 22:12
<p>Максим Шакольский, из Питера, Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 51 млн 907 тыс. рублей. Дальше больше, и эти люди запрещают ковыряться в носу ?</p>
0

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