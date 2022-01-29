США могут не ввести санкции против руководства России из-за Британии

Власти США опасаются, что не смогут ввести санкции против руководства РФ из-за толерантности Британии в отношении якобы проходящих через Лондон финансовых потоков, пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники.

В июле 2020 года комитет по разведке британского парламента представил доклад, в котором утверждается, что российские олигархи и бизнесмены, пользуясь визовой системой Великобритании, якобы отмывают через Лондон незаконные средства, а также при помощи денег продвигают государственные интересы РФ. Как утверждается в докладе, Лондон стал излюбленным местом российских олигархов и бизнесменов после введения в 1994 году инвестиционной визы. Правительство Великобритании тогда мало интересовалось законностью происхождения этих средств, что оказалось ошибкой, сказано в докладе. В Госдуме тогда назвали абсурдом заявления Лондона о влиянии российских олигархов на Британию.

«Американские чиновники боятся, что не смогут ввести санкции против президента РФ Путина... из-за того, что британцы годами допускали проведение сомнительных денежных потоков через Лондон», — пишет издание.

По словам источников, представители госдепа США выразили «тревогу и разочарование» из-за неспособности правительства Британии принять жесткие меры против потока российских средств, особенно в Лондоне.

«Опасения заключаются в том, что российские деньги сейчас настолько укоренились в Лондоне, что возможность использовать их в качестве рычага против (президента РФ Владимира) Путина может быть упущена», — приводит издание слова источника в Вашингтоне.

Источник добавил, что президент США Джо Байден говорит о санкциях лично против Путина, «но это может быть только чем-то символическим».

США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы «вторжения» на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.