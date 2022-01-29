Мишустин поручил внести в Кабмин предложения по разработкам сетей связи 6G

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к середине февраля внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, касающимся мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кабмина.

Поручения даны по итогам поездки Мишустина в Воронежскую область 20 января.

«Минцифры и Минпромторгу до 14 февраля необходимо подготовить и внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей шестого поколения», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 30 июня Минцифры, Минпромторг и Минэнерго должны представить в Кабмин инициативы по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM.