Мишустин поручил внести в Кабмин предложения по разработкам сетей связи 6G

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к середине февраля внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, касающимся мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кабмина.
Поручения даны по итогам поездки Мишустина в Воронежскую область 20 января.
«Минцифры и Минпромторгу до 14 февраля необходимо подготовить и внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей шестого поколения», — говорится в сообщении.
Кроме того, до 30 июня Минцифры, Минпромторг и Минэнерго должны представить в Кабмин инициативы по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM.
Комментарии
<p>как в прочем и на большинстве бизнеса (который у нас поддерживает Торгово Промышленная) в РФ</p>
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<p>в целом это задача бизнеса - формировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по рынку территорий куда он хочет двигаться и развиваться.</p>
<p>и на основе выявленного формировать новое предложение для каждой территории. называя последующий формат и набор услуг на территории - по нарастающей от предыдущего.</p>
<p>ну и соответственно должен быть и обвен информацией между производителем и организациями осуществляющих - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.</p>
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<p>а так получается отрасль - пингвин какой-то, или камень, который толкает Сизиф в лице Государства. </p>