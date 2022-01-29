В Европе рассказали о ходе подготовки антироссийских санкций

Разработка новых возможных экономических мер против РФ из-за ситуации вокруг Украины идет «очень хорошо», рассказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано. При этом рассматриваются опции как серьезного расширения действующих ограничений, так и введения новых секторальных мер.

«Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины», — сказал он.

Европейский союз в случае необходимости будет действовать быстро, а также в координации с международными партнерами, добавил представитель.

«Не вдаваясь в подробности и не комментируя различные слухи, такой ответ может принять форму серьезного расширения существующих санкционных режимов, а также дополнительных индивидуальных и секторальных мер», — отметил он, уточнив, что, как ранее сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, «рассматриваются все варианты» — так он ответил на вопрос об информации по подготовке в ЕС санкций в сфере российских газовых проектов.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что в случае ухудшения отношений между РФ и Украиной ЕС может подвергнуть Россию серьезным санкциям, однако не хочет этого, желая разрешить ситуацию путем дипломатии.

Если ЕС введет новые жесткие экономические санкции против РФ, они могут ощутимо ударить и по самой Европе, отмечали и опрошенные РИА Новости эксперты. Как ранее отмечалось в материале издания Financial Times, ЕС при поддержке США работает над санкциями против российских проектов в нефтегазовой сфере. Отмечается, что такие меры могут затронуть собственно европейские компании, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в газовый сектор РФ.