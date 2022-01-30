Качеством предоставления госуслуг ФНС России довольны 99,51% налогоплательщиков

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг Федеральной налоговой службы России за 2021 год составил 99,51%, говорится в сообщении ведомства.

«По данным сайта «Ваш контроль», 99,51% налогоплательщиков довольны качеством предоставления государственных услуг ФНС России. Более 8,5 млн оценок поставили граждане в 2021 году, что на 2 млн оценок больше по сравнению с 2020 годом», — указала служба.

Как поясняется, налогоплательщики могли оценить качество предоставления госуслуг ФНС России по СМС, оставив свой телефон инспектору, через терминалы систем управления очередью в инспекциях, через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) и сайт «Ваш контроль», где помимо оценки можно оставить отзыв о работе налогового органа.

Кроме того, ФНС России с помощью сервиса «QR-анкетирование» следит за качеством обслуживания в местах приема налогоплательщиков. За 2021 год налогоплательщики направили 3,7 млн оценок, 99,88% из них положительные. Поставить оценку можно с помощью QR-кодов, которые размещены в операционных залах инспекций. Этот сервис помогает начальникам инспекций оперативно реагировать на проблемы, возникающие в залах при приеме налогоплательщиков.

Как на портале «Ваш контроль», так и в сервисе «QR-анкетирование» граждане оценивают время предоставления государственных услуг, время ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудников, комфортность условий в помещении, доступность информации о порядке предоставления государственных услуг и полученный результат. Такая система оценки помогает улучшать качество предоставления услуг и обслуживания в территориальных налоговых органах.