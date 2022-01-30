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Качеством предоставления госуслуг ФНС России довольны 99,51% налогоплательщиков

30.01.2022 18:27
1 662
3 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг Федеральной налоговой службы России за 2021 год составил 99,51%, говорится в сообщении ведомства.

«По данным сайта «Ваш контроль», 99,51% налогоплательщиков довольны качеством предоставления государственных услуг ФНС России. Более 8,5 млн оценок поставили граждане в 2021 году, что на 2 млн оценок больше по сравнению с 2020 годом», — указала служба.

Как поясняется, налогоплательщики могли оценить качество предоставления госуслуг ФНС России по СМС, оставив свой телефон инспектору, через терминалы систем управления очередью в инспекциях, через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) и сайт «Ваш контроль», где помимо оценки можно оставить отзыв о работе налогового органа.

Кроме того, ФНС России с помощью сервиса «QR-анкетирование» следит за качеством обслуживания в местах приема налогоплательщиков. За 2021 год налогоплательщики направили 3,7 млн оценок, 99,88% из них положительные. Поставить оценку можно с помощью QR-кодов, которые размещены в операционных залах инспекций. Этот сервис помогает начальникам инспекций оперативно реагировать на проблемы, возникающие в залах при приеме налогоплательщиков.

Как на портале «Ваш контроль», так и в сервисе «QR-анкетирование» граждане оценивают время предоставления государственных услуг, время ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудников, комфортность условий в помещении, доступность информации о порядке предоставления государственных услуг и полученный результат. Такая система оценки помогает улучшать качество предоставления услуг и обслуживания в территориальных налоговых органах.

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Комментарии

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sergg65
sergg65
30.01.2022 21:45
<p>А от налога на вклады радуются 146 % ...</p>
6
-man-
-man-
31.01.2022 08:58
<p>Я недоволен. Постоянные косяки, свинское отношение, тупые инспекторы.</p>
0
ugor
ugor
31.01.2022 14:39
<p>Опрос проводился среди сотрудников ФНС?!)))</p>
1

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