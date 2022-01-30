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Кассир банка задержана по подозрению в хищении 26 млн рублей

30.01.2022 20:59
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4 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Нижегородской области полицейские задержали кассира банка по подозрению в хищении 26 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Нижнему Новгороду в кратчайшие сроки по подозрению в присвоении и растрате 26 миллионов рублей задержана кассир кредитной организации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, злоумышленница, используя свое служебное положение, на протяжении более года похищала денежные средства, принадлежащие банку.

В полицию поступило заявление от представителя службы безопасности кредитной организации, который сообщил о выявленном несоответствии отчетности остатка денежных средств в кассе. При этом кассир не вышла на работу, ее сотовый телефон был отключен.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой в присвоении и растрате денежных средств и задержали ее. Задержанная призналась, что деньги она потратила на личные нужды, дорогостоящие гаджеты и ставки в различных игровых сервисах.

«Следователем СЧ СУ УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила представитель МВД.

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Комментарии

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ugor
ugor
31.01.2022 10:55
<p>Сидоров кассир!)</p>
0
Леонид Николаевич
Леонид Николаевич
31.01.2022 12:18
<p>
...полицейские задержали кассира банка по подозрению в хищении <strong>26 млн</strong> рублей...Задержанная призналась, что деньги она потратила на...ставки в различных игровых сервисах...
Судя по всему, она играла <strong>по-крупному!</strong></p>
1
Ехидна_1
31.01.2022 17:28
<p>"злоумышленница, используя свое служебное положение, на протяжении более года похищала денежные средства, принадлежащие банку".</p>
<p>Более года (!!!) никто из материально-ответственных лиц не удосужился хотя бы во время ежеквартальной обязательной ревизии кассы пересчитать наличность! Налицо деградация банковской системы, где нужны только "маринки" подешевле, да стиральный порошок с пиццей в офисах продавать...</p>
1

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