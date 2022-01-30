Кассир банка задержана по подозрению в хищении 26 млн рублей

В Нижегородской области полицейские задержали кассира банка по подозрению в хищении 26 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Нижнему Новгороду в кратчайшие сроки по подозрению в присвоении и растрате 26 миллионов рублей задержана кассир кредитной организации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, злоумышленница, используя свое служебное положение, на протяжении более года похищала денежные средства, принадлежащие банку.



В полицию поступило заявление от представителя службы безопасности кредитной организации, который сообщил о выявленном несоответствии отчетности остатка денежных средств в кассе. При этом кассир не вышла на работу, ее сотовый телефон был отключен.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой в присвоении и растрате денежных средств и задержали ее. Задержанная призналась, что деньги она потратила на личные нужды, дорогостоящие гаджеты и ставки в различных игровых сервисах.

«Следователем СЧ СУ УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила представитель МВД.