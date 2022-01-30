Опрос: более 80% россиян собираются в поездки в этом году

Пандемия изменила отношение россиян к различным поездкам, выяснил Ozon Travel, опросив более 1,5 тыс. человек по всей России. Треть россиян (31%) считают, что легче всего заразиться коронавирусом в аэропорту или на вокзале, а четверть больше всего боится самолетов и поездов. Эпидемия заставляет респондентов предпринимать дополнительные меры безопасности в поездках, тем не менее 88% все-таки собираются путешествовать в этом году.

Согласно опросу, 30% респондентов начали бояться поездок, хотя отправляться в другие города им все равно приходится. Столько же опрошенных в последние два года стали реже путешествовать, а каждый пятый предпринимает дополнительные меры безопасности в пути. 15% россиян вообще перестали куда-либо ездить из-за боязни заразиться коронавирусом.

В 2020—2021 годах россияне, не отказавшиеся полностью от поездок из-за пандемии, летали в основном в отпуск (38%) и командировки (33%). 19% пришлось отправиться в путь из-за неотложных личных дел, а 18% — навестить родственников. В 2022 году, судя по результатам опроса, картина будет похожей. Более половины респондентов (51%) собираются в отпуск, более четверти (28%) — в командировку, 9% — в гости к родственникам. 8% опрошенных говорят, что поедут куда-либо, только если в этом будет настоятельная необходимость, а 4% не готовы путешествовать ни при каких обстоятельствах.



Сейчас около половины респондентов (46%) обращают внимание на эпидемиологическую ситуацию в том месте, куда они собираются ехать. 39% следят за правилами въезда в страну или регион, а четверть (26%) — за уровнем медицины в пункте назначения. Приоритетными также являются следующие возможности: отменить или перенести поездку (30%), изменить дату вылета прямо в аэропорту (20%), наличие индивидуального трансфера и условия страхового полиса. Для 16% россиян важен размер отеля, чтобы меньше контактировать с другими постояльцами.



Лишь каждый десятый россиянин утверждает, что не предпринимает никаких мер, чтобы обезопасить себя в поездке. Еще треть (32%) считают, что для защиты им достаточно прививки от коронавируса, маски и санитайзера. Остальные более внимательно относятся к своему здоровью: четверть (23%) стараются в поездках не бывать в тех местах, где собирается много народу, 18% выбирают отели с проживанием в отдельных бунгало, 16% не ходят в кафе и рестораны, столько же выбирают экологические туры, а 14% арендуют для проживания квартиру или дом вместо гостиницы.

Самыми опасными местами в поездках россияне считают аэропорты и вокзалы (31%), а также самолеты и поезда (24%) — здесь, по их мнению, проще всего заразиться коронавирусом. Еще 19% опасаются экскурсионных мест, где обычно бывает много народу, а 15% —общественного транспорта. Подхватить коронавирус в отеле боятся только 7% респондентов.

Безопасность для здоровья как самую важную характеристику поездки выделяют только 15% — это четвертый по популярности ответ участников опроса. На первом месте по-прежнему остается стоимость поездки, далее — надежность авиакомпании, туроператора или отеля.