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NYT: санкции США в отношении России могут дестабилизировать мировую финансовую систему

30.01.2022 11:01
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ТАСС

Экономические санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, могут угрожать стабильности мировой финансовой системы. Об этом говорится в анализе, опубликованном в субботу газетой The New York Times.

Как отмечают авторы статьи, ранее ни одна страна не пыталась ввести настолько обширные рестрикции в отношении такой большой экономики, как российская. Эксперты считают, что эти меры приведут к беспорядку в экономиках развитых стран, особенно европейских, что вызовет дестабилизацию мировой финансовой системы.

Помимо этого, такой шаг США, по мнению аналитиков, может повлечь серьезные ответные меры России.

Ранее администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жесткие санкции в случае вторжения РФ на Украину. При этом на большинство вопросов относительно конкретных возможных мер представители Белого дома отвечали, что ничего не исключают, но однозначных заявлений не делали. В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что американские санкции против России коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Новые антироссийские санкции, которые США и их союзники могут ввести в случае обострения ситуации вокруг Украины, нацелены на снижение промышленного потенциала РФ и нанесение ущерба экономике, но не против граждан страны. С таким утверждением выступил в пятницу сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл, его слова привело агентство Reuters.

 29.01.2022 13:30

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Комментарии

6
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DKA
30.01.2022 14:34
<p>Запретят покупать айфоны и доллары? ))</p>
2
ugor
ugor
30.01.2022 17:15
<p>Джинсы запретить,Кока-Колу,Пепси-колу,Макдональдс закрыть....и др.)))))</p>
3
kukui
kukui
30.01.2022 18:21
<p>Так США хотят уронить доллар, а для этого надо сделать встряску мировой финансовой системе. В отличии от других стран, у России мало долгов, а это может сыграть стабилизирубщую роль. А то, что сейчас доллар дорогой, для страны экспортёра выгода.</p>
1
kukui
kukui
30.01.2022 18:24
<p>DKA, Вынут чипы, которые следят за пользователями)</p>
0
kukui
kukui
30.01.2022 18:27
<p>ugor, Макдональдс мне кажется уже давно стал российским</p>
1

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