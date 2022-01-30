NYT: санкции США в отношении России могут дестабилизировать мировую финансовую систему

Экономические санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, могут угрожать стабильности мировой финансовой системы. Об этом говорится в анализе, опубликованном в субботу газетой The New York Times.

Как отмечают авторы статьи, ранее ни одна страна не пыталась ввести настолько обширные рестрикции в отношении такой большой экономики, как российская. Эксперты считают, что эти меры приведут к беспорядку в экономиках развитых стран, особенно европейских, что вызовет дестабилизацию мировой финансовой системы.

Помимо этого, такой шаг США, по мнению аналитиков, может повлечь серьезные ответные меры России.

Ранее администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жесткие санкции в случае вторжения РФ на Украину. При этом на большинство вопросов относительно конкретных возможных мер представители Белого дома отвечали, что ничего не исключают, но однозначных заявлений не делали. В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что американские санкции против России коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.