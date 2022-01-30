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Эксперт назвал еврооблигации хорошей альтернативой валютному вкладу

30.01.2022 17:10
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РИА Новости

Покупка российских еврооблигаций может являться хорошей альтернативой валютному вкладу с доходностью в два — четыре раза больше, чем валютные депозиты, сказал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов.

«На фоне переговоров РФ, США и НАТО доходности еврооблигаций повысились. И сейчас можно найти еврооблигацию (например, Russia-28) с доходностью к погашению 4,2%. Что важно, торговый результат по суверенным выпускам не переоценивается на изменения валютного курса. То есть вместо вложения в валютные депозиты российских банков под 0,5—1,5%, можно вложиться в ликвидный долг Российской Федерации, с доходностью в два — четыре раза больше», — говорит Тузов.

Эксперт отмечает, что на фоне очередного падения курса рубля к доллару растет спрос на доходные инструменты для сбережений в валюте.

«Какую альтернативу может предложить финансовый рынок? Разумеется, можно вложиться в иностранные акции и получать дивиденды в валюте с доходностью около 4%. Но вложения в акции нельзя назвать аналогом депозита, так как цена акций постоянно и существенно меняется на бирже. Гораздо более интересным вариантом является покупка российских еврооблигаций», — считает эксперт.

Тузов поясняет, что еврооблигации торгуются на Московской бирже лотами от 1 тыс. долларов и доступны широкому кругу покупателей, а для инвесторов с капиталом от 100 тыс. долларов доступен внебиржевой рынок облигаций. Эксперт прогнозирует, что на фоне уже произошедшего скачка доллара к рублю можно ожидать, что на горизонте в год политики договорятся, напряженность спадет и рубль к доллару укрепится к прошлогодним значениям.

Эксперт рекомендует обратить внимание на корпоративные еврооблигации группы «ПИК» (PIK-26 c погашением в 2026 году и доходностью 5,88%) и ГТЛК (GTLK-25 с погашением в 2025-м и доходностью в 4,53%), которые можно будет продать через год, при нейтральном сценарии с текущей доходностью. «А при благоприятном сценарии, еще и заработав на том, что политическая напряженность спала, рубль к доллару укрепился, и еврооблигации можно продать дороже цены покупки», — считает он.

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Комментарии

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g*******@mail.ru
31.01.2022 10:12
<p>allion2002, по ней налог большой из-за большого купона. Уж лучше квазигосы</p>
0

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