В «Пятерочках» появились терминалы по обмену монет

Торговая сеть «Пятерочка» и «Монетная компания» запустили пилотный проект по сбору монет. В десяти магазинах сети в Москве и Краснодаре можно сдать накопленную мелочь и взамен получить на эту сумму сертификат на покупки в «Пятерочке», говорится в сообщении ретейлера.

«Обменять накопленные монеты на сертификат может любой гость «Пятерочки». Для этого нужно воспользоваться специальным терминалом, расположенным во входной группе магазинов, участвующих в проекте. Терминал автоматически пересчитает монеты и напечатает сертификат с QR-кодом, эквивалентный сумме предоставленных монет. Использовать его можно в любом магазине торговой сети, просто предъявив его на кассе при оплате покупки», — рассказали в компании.

Минимальная сумма, которую можно сдать в обмен на сертификат, — 1 рубль, а максимальная — 14,5 тыс. рублей. При сумме внесения, не кратной рублю (с копейками), округление осуществляется до рубля в меньшую сторону. Сертификат действует в течение 12 месяцев с момента получения, использовать его можно только один раз. Полученным сертификатом гость сможет погасить до 100% от суммы покупки.

«По данным ЦБ РФ, всего на сегодняшний день начеканено 116,9 млрд рублей в монете, а это порядка 69,9 млрд штук монет. Многие гости предпочитают безналичные способы оплаты и все реже используют банкноты, а монеты и вовсе, как правило, остаются в кошельках. В связи с этим мы решили помочь поменять скопившуюся мелочь и потратить эти средства в удобной для себя форме на нужные товары», — комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Сертификат можно использовать для оплаты всех товаров за исключением алкогольной и табачной продукции. При использовании сертификата на кассе «Выручай-карту» сканировать не нужно, иначе сертификат не сможет быть использован. Цены на товары, участвующие в промоакциях по «Выручай-карте», не будут действовать.

Адреса магазинов «Пятерочка», участвующих в пилоте проекта:

Москва:

Старобитцевская ул., д. 21, к. 2.

ул. Маршала Савицкого, д. 6а.

Мелитопольская 1-я ул., д. 2а.

Южнобутовская ул., д. 81.

Суздальская ул., д. 32/1.

Краснодар: