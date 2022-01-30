В «Пятерочках» появились терминалы по обмену монет

Торговая сеть «Пятерочка» и «Монетная компания» запустили пилотный проект по сбору монет. В десяти магазинах сети в Москве и Краснодаре можно сдать накопленную мелочь и взамен получить на эту сумму сертификат на покупки в «Пятерочке», говорится в сообщении ретейлера.
«Обменять накопленные монеты на сертификат может любой гость «Пятерочки». Для этого нужно воспользоваться специальным терминалом, расположенным во входной группе магазинов, участвующих в проекте. Терминал автоматически пересчитает монеты и напечатает сертификат с QR-кодом, эквивалентный сумме предоставленных монет. Использовать его можно в любом магазине торговой сети, просто предъявив его на кассе при оплате покупки», — рассказали в компании.
Минимальная сумма, которую можно сдать в обмен на сертификат, — 1 рубль, а максимальная — 14,5 тыс. рублей. При сумме внесения, не кратной рублю (с копейками), округление осуществляется до рубля в меньшую сторону. Сертификат действует в течение 12 месяцев с момента получения, использовать его можно только один раз. Полученным сертификатом гость сможет погасить до 100% от суммы покупки.
«По данным ЦБ РФ, всего на сегодняшний день начеканено 116,9 млрд рублей в монете, а это порядка 69,9 млрд штук монет. Многие гости предпочитают безналичные способы оплаты и все реже используют банкноты, а монеты и вовсе, как правило, остаются в кошельках. В связи с этим мы решили помочь поменять скопившуюся мелочь и потратить эти средства в удобной для себя форме на нужные товары», — комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.
Сертификат можно использовать для оплаты всех товаров за исключением алкогольной и табачной продукции. При использовании сертификата на кассе «Выручай-карту» сканировать не нужно, иначе сертификат не сможет быть использован. Цены на товары, участвующие в промоакциях по «Выручай-карте», не будут действовать.
Адреса магазинов «Пятерочка», участвующих в пилоте проекта:
Москва:
- Старобитцевская ул., д. 21, к. 2.
- ул. Маршала Савицкого, д. 6а.
- Мелитопольская 1-я ул., д. 2а.
- Южнобутовская ул., д. 81.
- Суздальская ул., д. 32/1.
Краснодар:
- ул. Героев-Разведчиков, д. 15.
- Дальний проезд, д. 11, к. 1, пом. 1—28.
- ул. Черкасская, д. 72/1.
- ул. Селезнева, д. 4/15.
- ул. им. Леонида Лаврова, д. 8, к. 1.
Комментарии
<p>А затраты на штамповку монет компенсировать из зарплатного фонда руководства ЦБ - может тогда научатся работать и исполнять конституцию, а не бравурные липовые бумажки-отчеты рисовать</p>
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<p>На карте это будут реальные деньги и навсегда. А так они дают этот сертификат на 1 год и кто-то вообще может про него забыть - все в итоге сгорит и им нет проблем. </p>
<p>Спрашивается, почему бумажкой, выданной в обмен на эти деньги, нельзя оплатить алкоголь, например, или применить при оплате скидочную карту?</p>
<p>Я уж лучше в таком случае просто расплачусь монетами на кассе. И отказать в приеме не имеют права.</p>
<p>И зачем мне в таком случае этот сертификат?</p>