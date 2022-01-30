​Газпромбанк и музей «Гараж» приглашают на выставки и экскурсии онлайн

Газпромбанк и музей «Гараж» подготовили обширную онлайн-программу, которая будет доступна 31 января, в день после официального прекращения работы выставок и экскурсий, проходящих в музее и в павильоне «Шестигранник». Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



На официальном YouTube-канале музея и информационно-развлекательной платформе банка GPB Time пройдут виртуальные экскурсии по выставкам «Зеркало без памяти» Томаса Деманда и «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта» с работами более чем 30 художников разных поколений из стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Кавказа, Восточной и Западной Европы.

В онлайн-программу включена также архитектурная экскурсия в павильон «Шестигранник» — будущее здание музея «Гараж», во время которой можно узнать о прошлом и будущем здания и в режиме онлайн посетить сам павильон до начала восстановительных работ.

На странице музея в Instagram пройдет конкурс, в котором будут разыграны новинки издательской программы «Гаража» и сувениры. С подробной программой можно ознакомиться на сайте музея и на официальной странице в Instagram.