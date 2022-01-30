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​Россиянам рассказали, зачем отключать мобильный Интернет на ночь

30.01.2022 12:07
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3 Время прочтения: 1 минута
Источник
Прайм

Ночью стоит отправлять в мобильный «сон» и ваш смартфон. Таким образом можно продлить жизнь аккумулятора телефона. Особенно это актуально для устройств старше трех-четырех лет — подключение к 4G может снизить заряд батареи на пару десятков процентов, рассказывает агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

«Кроме того, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный Интернет. Так что за ночь вы можете израсходовать значительную часть пакета мобильного трафика», — отмечает специалист.

Также эксперт указывает, что многие мобильные приложения запрашивают доступ к вашей геолокации даже в фоновом режиме работы телефона. Таким образом каждая такая «установка связи» расходует как трафик, так и заряд аккумулятора.

По словам Евгения Кашкина, в ночное время также могут возникнуть проблемы с аккумулятором вследствие заряда от сети, которые пользователь не сможет увидеть вовремя и которые могут привести к крайне негативным последствиям. Одним из них может стать сильный нагрев смартфона и изменения геометрии аккумулятора.

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Комментарии

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ugor
ugor
30.01.2022 17:14
<p>Я думаю,что это я плохо сплю...телефон виноват!</p>
1
hidden_ab
31.01.2022 10:40
<p>Только вот приложения, которые желают доступиться в интернет, никуда не денутся и продолжат всю ночь стучаться в сеть (и даже чаще, чем при наличии интернета) и будут будить телефон и высаживать аккум.</p>
0

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