Рубль укрепляется к доллару и чуть слабеет к евро, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль разнонаправленно изменяет позиции к доллару и евро на утренних торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 7:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,66 рубля, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 86,66 рубля (плюс 1 копейка).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 77,57—77,81 рубля за доллар и 86,58—86,77 рубля за евро.
Индекс Мосбиржи на 8:07 прибавляет 0,89% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 519,54 пункта.
С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+358.76%
|
+321.41%
|
+227.26%
|
+187.80%
|
+165.04%