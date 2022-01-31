Рубль укрепляется к доллару и чуть слабеет к евро, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль разнонаправленно изменяет позиции к доллару и евро на утренних торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,66 рубля, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 86,66 рубля (плюс 1 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 77,57—77,81 рубля за доллар и 86,58—86,77 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:07 прибавляет 0,89% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 519,54 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.