Эксперты: за полгода плата по ипотеке может вырасти на 21%

Ежемесячная плата по ипотеке за полгода может вырасти на 21%, пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости, которые учли рост цен на жилье на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%.

По прогнозам директора департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексея Новикова, за 2022 год новостройки могут подорожать на 15%. В 2020–2021 годах рост цен на жилье перекрывал инфляцию и нет оснований полагать, что в 2022-м будет иначе, сказал он. Повышение стоимости обусловлено подорожанием стройматериалов, нехваткой рабочей силы, указала директор по маркетингу 3-Red Мария Хурамшина.

В числе других причин — рост ставок по проектному финансированию, отметил управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Но даже если влияние этих факторов получится ослабить, цены продолжат расти как минимум в пределах инфляции — в течение первого полугодия средняя стоимость первичного жилья может вырасти на 5%, добавил он, пояснив, что вслед за новостройками дорожает и «вторичка».

Смягчить проблему можно, пролонгировав льготную ипотеку после 1 июля на более длительный срок или расширив адресные программы с господдержкой, полагает Колочинский.

По словам эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, при условии деэскалации геополитической напряженности и стабилизации финансовых рынков до конца первого полугодия ключевая ставка не поднимется выше 10%, а средние ипотечные — вырастут до 11,5–13%. Если же произойдет эскалация геополитической напряженности, ставки по ипотеке могут превысить 13% из-за непредсказуемых рисков, считает эксперт.

При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, подсчитала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки (сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок) — на 19%, сказала она.

Например, при средней цене 1 квадратного метра вторичного жилья в России в 82 605 рублей и площади квартиры в 30 «квадратов» за полгода при названных условиях ежемесячный платеж вырастет с 20,188 тыс. до 24,353 тыс. рублей, а итоговая стоимость покупки — с 5,2 млн до 6,2 млн рублей, рассказала Решетникова.