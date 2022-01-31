Курьеры по доставке еды рассказали о заработках свыше 100 тыс. рублей

Востребованность доставки еды и продуктов на дом продолжит расти, а обеспечивать это будут курьеры, которые работают в любую погоду по 16–20 часов в сутки, часто попадают в ДТП и зарабатывают до 120 тыс. рублей в столице или до 70 тыс. в городах поменьше, рассказал корреспондент «Известий». Крупные службы доставки за прошлый год отработали больше 100 млн заказов с общей выручкой почти в 150 млрд рублей. В период пандемии именно доставка стала чуть ли не самым прибыльным бизнесом.

Зарплата курьера — 260 рублей в час. Максимально возможная длительность смены — 16 часов, с открытия склада в 8 утра до закрытия в полночь; шесть дней в неделю. При максимальной загрузке в 26 рабочих дней заработать можно чуть более 108 тыс. рублей. Самые маленькие зарплаты у пеших курьеров, так как они самые медленные — 180–240 рублей в час. Курьеры-велосипедисты зарабатывают 240–280 рублей в час. Курьеры на скутерах, мопедах и электросамокатах получают по 280–300 рублей в час. Курьеры на авто — 300–350 рублей в час. Это московские цены. В регионах средние зарплаты ниже примерно в два раза.

Доставлять продукты и еду можно без медицинской книжки, без прививки от коронавируса, даже без средств индивидуальной защиты. Никто не отвечает за безопасность курьера, не следит за его графиком, работодатель может не знать, кто именно берет заказ и везет его клиенту.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что самыми востребованными специалистами в России, помимо бухгалтеров, учителей и медиков, являются водители, официанты и курьеры.