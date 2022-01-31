Visa и Masterсard опасаются рисков и конкуренции с ЦБ

В конце прошлой недели крупнейшие международные платежные системы (МПС) — Visa и Masterсard — опубликовали глобальную отчетность за IV квартал прошлого года, где перечислили риски, которые могут помешать им достичь высоких результатов, пишет «Коммерсант». Среди факторов, которые могут повлиять на финансовые результаты платежных систем, названы ограничения, связанные с коронавирусом, усиление надзора и регулирования на различных рынках, рост конкуренции, в том числе и со стороны технологических компаний. Как отмечается в отчете Visa, установленные правительством обязательства и/или ограничения в отношении МПС могут помешать конкурировать с поставщиками услуг в определенных странах — в России законодательство фактически запрещает обрабатывать внутренние трансакции.

Видят МПС угрозу и в развитии СБП, отмечая, что центральные банки ряда стран, в том числе Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады и России, находятся в процессе разработки или расширения национальных платежных сетей в режиме реального времени. Также в материалах Visa отмечается усиливающаяся конкуренция со стороны новых игроков, которые выходят на платежный рынок. В итоге все эти меры в странах, где они имеют место, могут снизить доходы компании, повысить ее расходы и даже «выдавить» из страны.

По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, пока рост НСПК и СБП происходит за счет уменьшения доли наличных, но в перспективе трех — пяти лет такой органический рост замедлится и встанет вопрос о других источниках роста на рынке РФ. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает опасения МПС абсолютно реалистичными: риски могут реализоваться не на среднесрочном горизонте, а уже в текущем году. Он уточнил, что в варианте эскалации и отключения доля МПС на российском рынке может стать менее 10%, при более «спокойном» развитии сценария она может сократиться до 20—30% (сейчас на карты Visa и Masterсard приходится более 65% эмиссии).