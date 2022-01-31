31 января. О чем пишут газеты

📰 Перевод самолетов российских авиакомпаний в национальный реестр может затормозиться, пишут «Известия». Минюст раскритиковал проект Министерства транспорта, который предлагает отменить требования регистрировать права собственности на воздушные суда, оставив только положение о регистрации самих самолетов. Минтранс считает, что требования о регистрации прав на суда дублируют требования об учете самих самолетов в этом реестре. По мнению Минюста, разработанные Минтрансом поправки приведут «к ряду неблагоприятных правовых последствий», связанных со сделками с самолетами.

📰 Россияне скупают крупную и мелкую бытовую технику, пишут «Известия» со ссылкой на представителей ретейлеров. Так, на «AliExpress Россия» спрос в некоторых категориях в первые недели января вырос в четыре-пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отметили в компании. Представители других маркетплейсов и интернет-магазинов говорят о росте продаж электробытовых приборов на десятки и даже сотни процентов. По мнению участников рынка, из-за обострения пандемии россияне приготовились сидеть дома и стремятся обустроить быт. При этом рост курса доллара грозит подорожанием техники, отметили они.

📰 Стремительный рост заболеваемости коронавирусом подталкивает россиян к активным покупкам средств индивидуальной защиты, пишут «Известия» со ссылкой на данные специалистов аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора данных кассовых чеков). Так, за первую рабочую неделю января было куплено в два раза больше масок, чем за январские каникулы, а на прошлой неделе число покупок выросло еще на 15–17% по сравнению с предыдущей. Кроме того, повысился средний чек продаж: при покупке масок — на 41%, респираторов — на 11%. Это значит, что СИЗы закупают большими объемами.

📰 Госинспекция по недвижимости начала проверять законность возведения апартаментов в Москве, пишет РБК со ссылкой на заявление начальника контрольного ведомства Владислава Овчинского. По его словам, в план мероприятий попали примерно 600 зданий, в настоящее время отработано около 200 объектов, выявлено только 25 признаков нарушений. Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством, отметил Овчинский. Соответствующие проверки проводятся дистанционно.



📰 Крупный дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» до середины года запустит сеть магазинов с товарами для «умного» дома «Всесмарт», пишет «Коммерсант». Первые 17 точек появятся в Москве и Санкт-Петербурге, а в течение двух лет компания планирует расширить сеть до 100 магазинов по всей стране. Начальные инвестиции в проект, по экспертной оценке, могут превысить 300 млн рублей. Ретейлеры электроники и производители «умных» гаджетов уже выделяют отдельные зоны в своих салонах для таких товаров. Но в маркетплейсах уверены, что основные продажи смарт-девайсов для дома будут в Интернете.



📰 Руководство МВД по итогам 2021 года осталось недовольно работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ, пишет «Коммерсант». Проблемы при их эксплуатации тормозят цифровизацию ведомства, считают в МВД. Вопросы к производительности отечественных чипов уже были у других крупных российских потребителей серверного оборудования. В МЦСТ знают о проблемах и рассчитывают их решить в новых релизах продукции. Поставщики российских серверов, в свою очередь, настаивают на том, что переход на российские процессоры необходим.

📰 Вслед за производителями детского питания цены повышают и производители молочной продукции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо вице-президента по продажам Danone в РФ Майка Тигнола, уведомившего ретейлеров о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля из-за роста себестоимости продукции. Он мотивирует это тем, что цены на биржевые молочные продукты в декабре 2021 года достигли максимальных значений, что сказалось и на российском рынке. В Danone прогнозируют, что тренд на рост цен на сырье сохранится и в 2022 году.

📰 «Ростелеком» покупает контроль в сервисе облачного гейминга GFN.ru (ООО «Регион Эстейт»), который входит в холдинг «ЭсЭфАй» (SFI, ранее «Сафмар финансовые инвестиции»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом сделки. При этом доля контролирующего сейчас компанию холдинга SFI Саида Гуцериева снизится до 25%. По экспертной оценке, инвестиции «Ростелекома» в проект могут составить около 1,5 млрд рублей. Привлеченные средства позволят GFN.ru закупить дополнительное оборудование и выйти за рубеж. «Ростелекому» новый актив поможет занять лидирующие позиции на одном из самых быстрорастущих рынков, считают эксперты.



📰 В России предлагают запретить уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Его авторы рекомендуют использовать эти продукты для государственных и муниципальных нужд. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному. Эксперты считают, что в России нет совершенной системы утилизации, а низкое качество контроля за ней может быть выгодно тем, кто перепродает такие товары.

📰 В 2021 году легковой транспорт в среднем подорожал на 31%, а только за январь текущего года рост цен составил около 3%, пишут «Известия». По авторынку разом ударили инфляция, рост цен на энергоносители, изменение условий программы льготного автокредитования. Однако главной проблемой стал дефицит новых автомобилей, спровоцированный кризисом на рынке полупроводников. Сбои в поставках на фоне ограничительных мер привели к нехватке микросхем и прочих комплектующих. Из-за проблем с логистикой в РФ наибольший рост цен был зафиксирован у Mercedes-Benz S-класса, Hyundai Elantra и Porsche Cayenne (на 117%, 82% и 74% соответственно — с учетом установленного дополнительного оборудования).

📰 Правительство утвердило единые правила возмещения ущерба собственникам и арендаторам земельных участков, пишет «Коммерсант», уточняя, что новое положение подробно описывает правила расчета размера убытков, их возмещения, а также заключения соглашений о выкупе таких участков. Компенсация ущерба предусмотрена Земельным кодексом и возможна при ухудшении качества земель и ограничении прав собственников — например, изменении режима использования земель уже после их приобретения в собственность или изъятии участков государством и муниципалитетами из-за строительства инфраструктуры.

📰 Минприроды разработало проект поправок к КоАП, который предполагает введение оборотных штрафов для юридических лиц и ИП, превышающих квоты выбросов в атмосферу, выданные компаниям в рамках соответствующего эксперимента, который с 2018 года проводится в 12 самых экологически неблагополучных городах, пишет «Коммерсант». Штрафовать предлагается и за непредоставление данных для сводных расчетов загрязнения воздуха, отсутствие планов достижения квот и недопуск сотрудников Росприроднадзора на территорию компании для уточнения информации о выбросах. Отраслевые эксперты убеждены, что сами по себе штрафы неэффективны.