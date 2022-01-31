Ликсутов: оплата картой заработает на всех турникетах метро Москвы летом

Оплата банковской картой заработает на всех турникетах в метро Москвы летом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Еще одна задача: летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты», — сказал Ликсутов.

Он напомнил, что оплата проезда банковскими картами в метро Москвы заработала в 2016 году.

«Тогда примерно тысяча человек в день оплачивали проезд, прикладывая банковские карты либо телефон. И теперь, если брать данные за декабрь 2021 года, уже почти 900 тысяч человек ежедневно пользуются оплатой проезда по банковским картам», — отметил заммэра.

Он добавил, что москвичи мгновенно реагируют на все инновации, которые им удобны, и этим очень сильно отличаются от других жителей Европы — своим прогрессивным подходом ко всему новому.

«Мы говорили с коллегами из Берлина, у них на некоторых турникетах тоже есть система оплаты проезда банковскими картами, но очень маленький процент людей ею пользуется», — рассказал Ликсутов.



Заммэра отметил, что новое оборудование на всех турникетах, которое планируется поставить, будет изготовлено российскими производителями, будет использоваться российское программное обеспечение.