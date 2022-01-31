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Ликсутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы

31.01.2022 10:01
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РИА Новости

Сервис Face Pay может появиться на Московских центральных диаметрах и в наземном транспорте Москвы в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы хотим, чтобы Face Pay появился и на Московском центральном кольце в этом году. И следующим этапом — скорее всего, это будет уже 2023 год — система появится на МЦД, какие-то ее элементы будут в наземном городском транспорте», — сказал Ликсутов.

В октябре 2021 года на всех станциях московского метро была запущена система оплаты проезда по биометрии при помощи камер на турникетах — Face Pay. Для того чтобы пользоваться сервисом, надо привязать свою банковскую карту, на которой есть средства, и «Тройку» к приложению «Метро Москвы». Далее пассажир смотрит в камеру перед турникетом, и деньги за проезд списываются автоматически.

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Комментарии

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ugor
ugor
31.01.2022 10:46
<p>-man-,Ага..снизят они!</p>
0

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