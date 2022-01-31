Российские индексы уверенно растут, рубль укрепляется в начале основных торгов

Основные фондовые торги в РФ открылись в понедельник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,15% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 528,69 пункта. Индекс РТС повысился на 1,82% до отметки 1 432,64. К 10:11 рост ускорился до 1,55% по индексу Мосбиржи и 2,25% по индексу РТС, значения составляют 3 542,53 и 1 438,76 пункта соответственно.

«По состоянию на утро понедельника внешний фон оценивается нами как умеренно позитивный, — комментирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. — Ключевые азиатские индексы преимущественно подрастают, активно растут и фьючерсы на ведущие европейские индексы и цены на нефть Brent. А вот фьючерсы на американские индексы находятся в небольшом плюсе, указывая на текущую неуверенность инвесторов в закреплении восстановительной динамики фондового рынка США. Под давлением и рынки промышленных металлов, что мы связываем с длительными праздниками в КНР (на этой неделе страна празднует Лунный Новый год), лишающими участников рынков значимых ориентиров. Кроме того, сдержанности добавляет и снижение китайских PMI в промышленности, указывающих на стагнацию. Впрочем, мы надеемся, что тенденция к повышению на глобальных рынках сегодня будет преобладать».

«Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Рынки Азии в плюсе, в Китае начались выходные. Цены на нефть Brent идут к новым максимумам на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. История конфликта между Россией и Западом продолжения не получила, что позволяет «быкам» чувствовать себя на рынке относительно комфортно», — пишет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Учитывая неплохой внешний фон и уход санкционных опасений на второй план, мы рассчитываем на сохранение в начале недели спроса на ключевые «голубые фишки», что должно позволить индексу Мосбиржи снизить недооценку и закрепиться в диапазоне 3 500—3 600 пунктов», — отмечает Локтюхов.



«Мы полагаем, что индекс Мосбиржи примерно на середине отскока, который будет длиться одну-две недели. Цель восходящей коррекции — диапазон 3 600—3 700 пунктов. Росту способствует улучшение новостного фона и положительная динамика в США под влиянием сильных корпоративных отчетов. На локальном рынке на предстоящей неделе в центре внимания мало публикаций отчетности», — указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Рубль на самом старте основных торгов продолжил разнонаправленное движение к ключевым валютам с очень ограниченной динамикой по евро. На 10:01 курс доллара расчетами «завтра» составил около 77,61 рубля (минус 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,68 рубля (плюс 3 копейки). Но на 10:06 евро уже тоже немного дешевел — на 4 копейки до 86,61 рубля.

Курсовые диапазоны составляют 77,4—77,81 рубля за доллар и 86,42—86,77 рубля за евро.



«С угасанием геополитического фактора доверие к рублю возвращается», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов перед началом основных валютных торгов отмечал, что «пока процентный утренний рост курса рубля больше связан с закрытием длинных позиций по паре доллар/рубль теми участниками торгов, кто хеджировался долларом на выходные».

«Сегодня рубль потеряет поддержку налогового периода, но это во многом компенсируется отсутствием покупок валюты в рамках бюджетного правила и традиционно низкой активностью импортеров в январе — феврале. Взгляд на рубль сейчас у нас слабо позитивный — до тех пор, пока Банк России вновь не начнет скупать доллары и евро в ФНБ или не появятся сильные санкционные или политические риски», — пишет Антонов.

«На утро понедельника формируется благоприятный фон для продолжения укрепления рубля: фьючерсы на фондовые рынки большинства развитых стран торгуются в плюсе, цены на нефть продолжают уверенный рост <…>, другие валюты ЕМ преимущественно в слабом плюсе. Мы считаем, что целевой диапазон по доллару 76,5—78 рублей сохранит свою актуальность на этой неделе при условии отсутствия новостных шоков. Сегодня не исключаем выхода пары доллар/рубль ниже отметки 77 рублей», — указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

