СКР завершил расследование масштабной аферы с билетами ведущих российских театров

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела предполагаемых организаторов масштабной аферы с билетами ведущих российских театров, пишет «Коммерсант».

Расследованием крупнейшей в российском сегменте Интернета аферы с театральными билетами СКР занимался почти два года. Основанием для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы руководства Мариинского театра, обнаружившего, что билеты на его спектакли продаются через клоны официального сайта — mariinskii.com и mariinskiy-theatre.com. Причем оба сайта внешне были почти неотличимы от официального: они копировали стилистику и символику Мариинки, активно продвигались через поисковые программы в Интернете. Но при этом продаваемые через них билеты стоили в несколько раз дороже, чем на официальном сайте.

В итоге по заявлению Мариинки была проведена доследственная проверка, результатом которой стало уголовное дело, возбужденное 14 февраля 2020 года центральным аппаратом СКР. Сначала оно расследовалось по довольно редкой в судебной практике ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). Удачей следствия стало задержание директора компании Simple Life Innovation Алексея Куринова. Компания, как считают в СКР, являлась своего рода центром незаконной билетной сети, в связи с чем ее глава и находился в федеральном розыске. После ареста Куринова, санкционированного судом 29 января 2021 года, в материалах дела стали появляться новые эпизоды и потерпевшие, а само обвинение дополнилось более жесткой статьей о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как выяснил впоследствии СКР, в декабре 2013 года бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов через фирму Simple Life Innovation начали продавать билеты на спектакли, спортивные матчи, фестивали и тому подобное. Куринов был хорошим программистом и поэтому взял на себя техническую часть нового бизнеса, а его компаньон руководил всем проектом, занимаясь его развитием. Под эти задачи Хартанюк, по материалам расследования, зарегистрировал два домена — bilet2u.ru и sport2u.ru, и несколько лет работа компаньонов не выходила за рамки закона. Однако в феврале 2017 года, по версии следствия, Хартанюк, решив резко увеличить свой доход, дал указание компаньону создавать двойники официальных сайтов, после чего сам начал подбор сотрудников уже для исполнения своей новой задумки.

Сама преступная схема, по данным следствия, была не слишком оригинальна. Сначала дизайнеры создавали несколько сайтов, которые полностью копировали оформление и торговую марку сайтов популярных театров. В названиях клонов также использовались названия учреждений культуры. После регистрации и запуска сайтов специалисты преступной группы добивались того, что при запросах пользователей, связанных с покупкой билетов, именно «двойники» появлялись первыми в ответе поисковых систем. Сами билеты фигуранты приобретали обычным образом, но перепродавали в несколько раз дороже.

По мере развития через сеть «двойников» стали распространять билеты не только на спектакли Мариинского театра, но также Большого и Малого, Театра наций, РАМТа и даже на концерты в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Общий оборот сети, по данным правоохранителей, составил более 1 млрд рублей. Обратили внимание на нелегалов после того, как непосредственно в театры стали обращаться покупатели, либо не получившие уже оплаченных билетов, либо возмущенные заоблачными ценами.

Практически все руководители «билетной мафии» были в итоге задержаны, и им предъявили обвинения. Часть фигурантов вину признает частично, остальные претензии следствия отвергают. Однако Андрею Хартанюку и его матери удалось скрыться, оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Потерпевшими по делу проходят на только театры, но и обманутые покупатели, которым не досталось билетов. Один только Мариинский театр намерен взыскать с организаторов аферы 50 млн рублей, подав соответствующий иск.