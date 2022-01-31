Банк России выпускает монету к памятной дате в истории Якутии

Банк России 1 февраля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие образования Якутской АССР». Об этом в понедельник, 31 января, сообщает пресс-служба регулятора.

На монете (на оборотной стороне) рельефно изображены мифологические герои якутского национального эпоса «Олонхо» — Ньургун Боотур и Туйаарыма Куо — на фоне выполненных в технике лазерного матирования видов природного парка «Ленские столбы» и современных архитектурных объектов Якутска. Вверху изображены в технике лазерного матирования герб Якутии и силуэты летящих стерхов. Имеются надписи: вверху по окружности — «Республика Саха (Якутия)», внизу, на фоне национального орнамента, — «100 лет».

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Уточним, что предшественница современной Республики Саха (Якутии) — Якутская АССР была образована в составе РСФСР 27 апреля 1922 года.

