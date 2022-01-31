Обзор рынков от Банки.ру: диапазон 73—75 рублей за доллар фундаментально более обоснован

Старт торгов на российском рынке в понедельник ознаменовался преобладанием покупок.

Поддержку нашим акциям оказала динамика ведущих азиатских индексов, которые сегодня смогли прибавить в пределах 1,9%. Также выделим ситуацию на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 89 долларов за баррель. На таком фоне к 11:15 индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, поднявшись в район 3 534 пунктов. Лидерами торгов выступают бумаги Ozon и Globaltrans, прибавляющие в цене 5,4% и 3,6% соответственно. Хуже рынка торгуются акции «Татнефти» и «префы» «Транснефти», удерживающие позиции чуть выше уровней пятничного закрытия.

Снижение геополитических рисков, позитивные настроения на внешних фондовых площадках и стабильная ситуация в ценах на нефть способствовали продолжению восстановления наших акций. Отметим, что в ходе первого часа торгов индекс Мосбиржи предпринял попытку подъема выше 3 550 пунктов, однако удержать позиции над ним пока не получилось. В случае закрепления над этой отметкой сценарий дальнейшего восстановления с целями в районе 3 800—3 900 пунктов получит подтверждение. При этом сигналом к отмене данного сценария может выступить уход под краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от январских минимумов и проходящий в текущий момент в районе 3 400 пунктов.

В валютной секции Московской биржи рубль вновь перешел к укреплению по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро на старте основной сессии потеряли 0,5% и 0,1% соответственно.



Восстановлению рубля способствует смещение фокуса инвесторов с геополитики на фундаментальные факторы. Сохранение высоких цен на нефть говорит в пользу укрепления национальной валюты и может уже на текущей неделе привести пару доллар/рубль к верхней границе диапазона 73—75 рублей — уровням, более обоснованным с точки зрения фундаментальных оценок. При этом инвесторам стоит помнить, что в случае роста геополитических рисков национальная валюта вновь окажется под давлением, а доллар попытается вернуться к максимумам января.