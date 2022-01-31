В 2022 году ограничили доступ более чем к 1,6 тыс. фейков

В 2022 году уже заблокировали или удалили 1 617 фейков, пишут «Известия» со ссылкой на данные Роскомнадзора, уточнив, что самыми популярными темами стали продажа сертификатов о вакцинации, а также информация о незаконной финансовой деятельности. Примечательно, что в 2021 году наиболее распространенной была эта же тематика фейков.

По данным РНК, в 2021 году был ограничен доступ к более 10,2 тыс. страниц с недостоверной информацией. Ранее «Известия» писали о том, что с января 2020 года по май 2021 года РКН ограничил доступ более чем к 2,3 тыс. материалов.

«Рост количества материалов, к которым ограничивается доступ, вполне закономерен. Во-первых, мы постоянно отмечаем более эффективную и оперативную работу Роскомнадзора. Во-вторых, наивно отрицать, что фейки стали более опасными. То, что распространяется сегодня, это уже не полушутки. Это опасные сообщения о якобы минированиях и стрелках в школе», — рассказал первый зампред комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он перечислил и другие популярные темы помимо коронавируса и финансовой тематики, которые активно распространялись в последнее время в Сети. «Лидируют фейки о Казахстане, их несколько тысяч. Следом идут сведения о коронавирусе. Это не только ложь о плохом качестве вакцин, но и о введении всяких локдаунов, других ужасах и ограничениях. Антиваксеры часто путают локдауны и частичные ограничения. Большая группа — фейки о минировании. Отдельный блок — ложные сведения о всяких мнимых ЧП», — подчеркнул Малькевич.

Он добавил, что сегодня фейки превращаются в инструмент информационно-психологического террора. «Людей запугивают локдаунами, минированиями. Граждан сознательно вводят в состояние шока и трепета», — отметил специалист.

Законодательство при этом предусматривает суровые наказания за распространение недостоверной информации.