Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по накопительному счету

Банк «Санкт-Петербург» с 1 февраля увеличивает процентные ставки по накопительному счету. Об этом в понедельник, 31 января, объявили в банке.

Так, на остаток средств на счете на сумму от 15 тыс. до 1,5 млн рублей будет начисляться 5% годовых, на сумму от 1,5 млн до 10 млн рублей — 6%, на сумму, превышающую 10 млн рублей, — 4%, сообщили в банке.

Напомним, в настоящий момент ставка по накопительному счету в банке «Санкт-Петербург» для суммового диапазона от 15 тыс. до 1,5 млн рублей составляет 4% годовых, от 1,5 млн до 10 млн — 5%, а при более значительных вложениях начисляются 5% на сумму 10 млн рублей и 3% на часть остатка свыше 10 млн.



«Накопительный счет можно бесплатно открыть в интернет-банке или мобильном приложении. Проценты начисляются на минимальный остаток средств в течение месяца и выплачиваются ежемесячно. Пополнение и изъятие денежных средств — бесплатно и без ограничений», — говорится в релизе.