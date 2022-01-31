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Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по накопительному счету

31.01.2022 12:56
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» с 1 февраля увеличивает процентные ставки по накопительному счету. Об этом в понедельник, 31 января, объявили в банке.

Так, на остаток средств на счете на сумму от 15 тыс. до 1,5 млн рублей будет начисляться 5% годовых, на сумму от 1,5 млн до 10 млн рублей — 6%, на сумму, превышающую 10 млн рублей, — 4%, сообщили в банке.

Напомним, в настоящий момент ставка по накопительному счету в банке «Санкт-Петербург» для суммового диапазона от 15 тыс. до 1,5 млн рублей составляет 4% годовых, от 1,5 млн до 10 млн — 5%, а при более значительных вложениях начисляются 5% на сумму 10 млн рублей и 3% на часть остатка свыше 10 млн.

«Накопительный счет можно бесплатно открыть в интернет-банке или мобильном приложении. Проценты начисляются на минимальный остаток средств в течение месяца и выплачиваются ежемесячно. Пополнение и изъятие денежных средств — бесплатно и без ограничений», — говорится в релизе.

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Комментарии

2
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g*******@mail.ru
31.01.2022 13:42
<p>Какие-то банки хороши для вкладов, а какие-то для кредитов. Тут явно не первый вариант.</p>
3
ugor
ugor
31.01.2022 14:30
<p>Нас держат за финансово безграмотных?)))))</p>
1

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