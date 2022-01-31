СберБанк ушел из сегмента краудлендинга

СберБанк завершил работу своей краудлендинговой площадки «СберКредо», пишет «Коммерсант».

Из материалов, опубликованных в пятницу на сайте Банка России, следует, что 27 декабря прошлого года из реестра краудлендинговых платформ был исключен проект СберБанка «СберКредо». Площадка, запущенная осенью 2019 года, одной из первых вошла в этот реестр. «СберКредо» давала возможность ИП и малому бизнесу получить финансирование от инвесторов в размере до 800 тыс. рублей сроком до полугода полностью онлайн. Инвестировать же на платформе могли совершеннолетние россияне, имеющие счет в СберБанке. Возможная доходность оценивалась в размере от 16% до 22% годовых.

Однако проработала площадка чуть больше года. В ноябре 2020 года на сайте появилось сообщение о приостановке работы платформы и регистрации новых пользователей. А сейчас стало известно о полном завершении проекта. «Все инвесторы, зарегистрированные на платформе, смогли в полном объеме вывести средства на свои банковские счета. Срок возврата всех выданных через платформу «СберКредо» займов истек. Банк изучил рыночную ситуацию и не планирует возобновлять работу платформы», — сообщили в пресс-службе банка.

На сайте «СберКредо» указано, что исключение из реестра произошло на основании заявления компании.

Лента новостей СберБанк остановит работу краудлендинговой платформы для малого бизнеса В пресс-службе банка указали, что инвесторы, уже зарегистрированные на платформе, смогут оперативно и в полном объеме вывести средства на свои счета. 14.11.2020 14:04

По оценкам члена экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку Юрия Колесникова, инвестиции СберБанка в площадку можно оценить в 75 млн рублей. Причем затраты эти не окупились, уверен он. «Проект оказался неуспешным. Основная причина — изначально неверная бизнес-модель и позиционирование, маркетинговая подача, — отметил заместитель исполнительного директора АОИП Владислав Олейников. — В ее основу была положена предпосылка, что заемщиками будут те, кто не прошел по кредитным требованиям самого банка».

Объем рынка краудлендинга пока маленький, СберБанку такие масштабы не интересны, добавил гендиректор «Мани Френдс» Тимур Ксенз. «Но через пару лет рынок вырастет до 50 миллиардов рублей, и банки начнут за платформами бегать», — уверен он. Возможно, в недалеком будущем рынок увидит перезапуск краудлендинга внутри экосистемы СберБанка либо приобретение банком доли в действующей платформе, допустил Олейников. «Краудлендинг не конкурент банковским услугам, а дополнение к ним. Банку может быть интересно финансировать отдельные сегменты заемщиков через инвестплатформу (госконтракты, e-commerce), и в линейке инвестпродуктов для клиентов банка, заинтересованных в инвестициях, краудлендинг должен быть», — считает Колесников.

Пока же банки делают платформы как «дубликат» своего кредитного подразделения, это приводит к тому, что деятельность платформ построена неэффективно и несет убытки, подчеркнул Олейников. «Как только банки будут в своей экосистеме строить платформы как центр дополнительных отдельных независимых продуктов, их деятельность станет выгодной и целесообразной. Но пока банки слишком консервативны для такого подхода», — заключил он.