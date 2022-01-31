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Онлайн-конференция «Финансовый рынок — 2022. Новые цели в новых реалиях» пройдет 15 февраля

31.01.2022 13:40
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

Издательский дом «Коммерсант» 15 февраля проведет онлайн-конференцию «Финансовый рынок — 2022. Новые цели в новых реалиях».

2021 год стал годом восстановления после первых ударов пандемии и активизации финансовой и экономической жизни в новой реальности, которая, как уже очевидно, с нами надолго. Периоды восстановления до сих пор сменяются ограничениями и локдаунами разной степени строгости и продолжительности. К макроэкономической волатильности добавляется ужесточение регуляторной политики. В ходе мероприятия предполагается обсудить, как физическим лицам и бизнесу, в том числе финансовому, строить финансовую стратегию в условиях продолжающейся нестабильности, возможно ли сейчас вообще построение долгосрочных стратегий, какие риски приходится закладывать в деятельность.

Вопросы для обсуждения в ходе первой сессии («Новые реалии финансового рынка»):

  • основные направления развития финансового рынка в 2022 году;
  • новые нормы регулирования деятельности инвесторов;
  • актуальность разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных в текущей рыночной ситуации, преимущества такого разделения;
  • цели и последствия введения регулятором тестирования для получения статуса квалифицированного инвестора: «ЕГЭ» для инвесторов как способ обезопасить начинающих участников рынка или как попытка охладить стремительно взлетевший за пандемию рынок частных инвестиций;
  • биржа как торговая площадка и экосистема для инвесторов;
  • развитие инфраструктуры рынка финансирования устойчивого развития, вывод на рынок «зеленых» инструментов.

Вопросы для обсуждения на второй сессии («Итоги и перспективы»):

  • макроэкономический обзор прошедшего года и прогнозы на 2022-й;
  • ожидания на товарных, сырьевых и валютных рынках, риски и перспективы в 2022 году;
  • наиболее стабильные в текущих условиях финансовые инструменты, построение правильной финансовой стратегии.

Время проведения мероприятия: с 10:00 до 13:15.

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