Официальный курс доллара снизился на 35 копеек, евро — на 14

Банк России установил официальные курсы валют на 1 февраля.

Курс доллара понизился на 34,72 копейки, составив 77,4702 рубля (77,8174 рубля на 31 января). Курс евро опустился на 13,87 копейки до 86,5032 рубля (с 86,6419 рубля на 31 января).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 14:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,47 рубля (минус 33 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:07 мск стоил 86,49 рубля (минус 17 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 77,24 до 77,81 рубля за доллар и от 86,21 до 86,85 рубля за евро.