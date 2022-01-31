Кабмин одобрил выделение из ФНБ до 150 млрд рублей за четыре года на модернизацию ЖКХ

На модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах РФ в ближайшие годы будет направлено до 150 млрд рублей; для финансирования таких проектов будут привлечены средства из Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Все это важная составляющая работы по созданию комфортных условий для жизни наших граждан», — отметил председатель правительства на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Подписанным распоряжением внесены изменения в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, которые получают финансирование за счет средств ФНБ на возвратной основе. Теперь этот перечень дополнен инвестиционным проектом — программой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по финансированию строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программой предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений. Это позволит сократить затраты на содержание коммунальных сетей, в том числе за счет снижения их аварийности и повышения энергоэффективности, сократить объемы загрязненных стоков, попадающих в водоемы, и в целом повысить качество коммунальных услуг для людей, ожидают в Кабмине.

Средства на реализацию таких проектов будут предоставляться Фондом содействия реформированию ЖКХ в виде займов под 3% годовых сроком на 25 лет. Доля средств ФНБ составит до 80%.

«Председатель правительства утвердил очень важный документ. В этом году мы начинаем использовать новый механизм по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках инициативы «Инфраструктурное меню» будут выдавать кредиты регионам на эту сферу. Всего из Фонда национального благосостояния на эти цели выделено 150 миллиардов рублей. Надо признать, что сегодняшние проблемы в отрасли зрели десятилетиями. Привлечение средств ФНБ позволит нам ускорить модернизацию систем ЖКХ и включить в нее больше объектов, а значит, еще больше людей ощутят положительные изменения», — прокомментировал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами уточнил, что до 150 млрд рублей будет направлено на модернизацию ЖКХ в течение четырех лет, в том числе 20 млрд — в текущем году.



Ранее президент поручил правительству представить предложения о механизмах предоставления средств ФНБ Фонду содействия реформированию ЖКХ с целью обновления коммунальной инфраструктуры.