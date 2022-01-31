Мобильный оператор Yota начал продавать свои сим-карты в «Ашане»

Мобильный оператор Yota открыл продажи сим-карты для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан», сообщили в пресс-службе оператора.

Купить их можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость сим-карты для смартфона составит 300 рублей, а наполнение тарифа будет зависеть от региона.

В числе регионов продаж — Барнаул, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Краснодар, Липецк, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Тамбов, Тольятти, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Отмечается, что пользователи мобильного оператора Yota могут выбрать точное количество минут и гигабайт в пакете, а также приобрести безлимитный доступ к мобильным приложениям: «ВКонтакте», Facebook + Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, YouTube, а также многим другим.