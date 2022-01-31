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Мобильный оператор Yota начал продавать свои сим-карты в «Ашане»

31.01.2022 21:07
1 408
3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Yota

Мобильный оператор Yota открыл продажи сим-карты для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан», сообщили в пресс-службе оператора.

Купить их можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость сим-карты для смартфона составит 300 рублей, а наполнение тарифа будет зависеть от региона.

В числе регионов продаж — Барнаул, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Краснодар, Липецк, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Тамбов, Тольятти, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Отмечается, что пользователи мобильного оператора Yota могут выбрать точное количество минут и гигабайт в пакете, а также приобрести безлимитный доступ к мобильным приложениям: «ВКонтакте», Facebook + Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, YouTube, а также многим другим.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к середине февраля внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, касающимся мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кабмина.

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Комментарии

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YotaRussia
YotaRussia
01.02.2022 10:45
<p>Jeca, Привет! Стоимость SIM-карты составит 300 руб., а наполнение стартового тарифного пакета будет зависеть от вашего региона. Для покупки также понадобится паспорт. Будем вам рады <br></p>
0
Online
02.02.2022 12:09
<p>Jeca, Вы читаете только заголовки новостей...? </p>
0

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