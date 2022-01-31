В НСПК поменялся заместитель генерального директора

Сергей Бочкарев покидает пост первого заместителя председателя правления, заместителя генерального директора Национальной системы платежных карт, сообщили в пресс-службе НСПК, уточнив, что его должность займет Владимир Трояновский, ранее возглавлявший ДИТ НСПК.

Отмечается, что Сергей Бочкарев был одним из первых сотрудников Национальной системы платежных карт. Более семи лет он занимал пост первого заместителя председателя правления, а также заместителя генерального директора НСПК. В компании он курировал весь технологический блок. Под его руководством были созданы уникальные и значимые для отечественной финтех-индустрии платформенные решения платежной системы «Мир», Системы быстрых платежей, обеспечена бесперебойность и доступность внутрироссийских операций по картам всех международных платежных систем, а также реализованы другие масштабные проекты. После ухода из компании Сергей Бочкарев продолжит работать в российской IT-индустрии.

Должность заместителя генерального директора НСПК с 1 февраля займет Владимир Трояновский. Он работал в команде Бочкарева в должности IT-директора с момента основания компании в 2014 году. Ранее Трояновский занимал ключевые должности в ведущих финансовых и IT-компаниях страны. Созданная им с нуля команда разрабатывает и поддерживает технологические сервисы и проекты НСПК с использованием современной инфраструктуры и ведущих мировых подходов к разработке.

По инициативе Владимира Трояновского был запущен IT-бренд НСПК — Мир Plat.Form. В новой должности он продолжит курировать IT, а также вопросы сертификации и работу Операционно-технологического департамента компании.

IT-директором компании станет Андрей Соколов, занимавший должность технического директора в «Честный знак» (оператор ЦРПТ). Ранее он более пяти лет проработал в НСПК в должности заместителя директора департамента информационных технологий.