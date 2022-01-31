«ЛУКОЙЛ»​​ выкупил акции и ADR в рамках buyback почти на 4,66 млрд рублей

«ЛУКОЙЛ» с 24 по 28 января 2022 года выкупил 263 тыс. 832 свои обыкновенные акции на 1,674 млрд рублей и более 475 тыс. 16 депозитарных расписок (ADR) на сумму 38,055 млн долларов, следует из сообщения нефтяной компании.

Стоимость одной обыкновенной акции составила 6 тыс. 347 рублей за штуку, цена одной ADR — 80,09 доллара. Выкуп акций осуществляет 100-процентная «дочка» «ЛУКОЙЛа» — Lukoil Securities Limited.

Итого «ЛУКОЙЛ» в январе выкупил свои акции и ADR более чем на 11 млрд рублей, в декабре — более чем на 4,3 млрд рублей, в ноябре — на 5,6 млрд рублей.

Программа buyback «ЛУКОЙЛа» стартовала в августе 2018 года. Компания выкупила 4,96% акций на общую сумму 3 млрд долларов. Кроме того, дополнительно у миноритариев было выкуплено 19,5 млн акций в рамках публичной оферты за 1,6 млрд долларов.

Крупнейшим акционером «ЛУКОЙЛа» является президент и основатель компании Вагит Алекперов с долей 28,33% (размер доли указан по состоянию на конец 2020 года), за ним следует вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун с долей 9,32%.