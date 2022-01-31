СМИ: Америка подготовила санкции против членов советов директоров госкомпаний РФ, чиновников и их семей

Администрация президента США Джо Байдена подготовила санкции против членов советов директоров российских государственных компаний и крупных чиновников, причем рестрикции также могут коснуться их жен и детей. Как сообщила в понедельник британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники, ограничительные меры будут приняты в случае якобы возможного «российского вторжения» на Украину, передает ТАСС.

«Физические лица, которых мы определили [для включения в санкционный список], близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля», — утверждал чиновник вашингтонской администрации, чьи слова приводит издание.

В администрации президента США не стали раскрывать конкретные имена, но уточнили, что лица, в отношении которых могут быть введены ограничения, «особенно уязвимы, поскольку поддерживают тесные финансовые связи с Западом». «Санкции отрежут их от международной финансовой системы и приведут к тому, что члены их семей более не смогут пользоваться привилегией хранить свои деньги на Западе и посещать элитные западные университеты», — сказал представитель Белого дома. Подчеркивается, что эти меры будут приняты вдобавок к рестрикциям против банковского и энергетического секторов РФ, которые обсуждались США и их союзниками в последние недели.

В вашингтонской администрации указали, что некоторые из физических лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, были выбраны из засекреченного списка российских политиков высокого ранга и крупных бизнесменов, отправленного конгрессу США американским Минфином в 2018 году и включенного в раздел 241 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Лента новостей СМИ узнали о планах Лондона заморозить активы российских энергокомпаний Великобритания может ввести санкции против российских энергетических компаний в случае вторжения РФ на Украину. Как сообщает РБК, об этом пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве королевства. 31.01.2022 08:53

В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список. По словам Трасс, есть планы «расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций». При этом министр отказалась привести какие-либо подробности того, что именно будут представлять собой анонсированные рестрикции. Отвечая на вопрос о возможных мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне, Трасс отметила, что «ничего не исключается».

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома приветствовал планы британских властей. «США и Великобритания действуют в полном согласии друг с другом и готовы в координации с другими союзниками и партнерами заставить Россию заплатить высокую цену в случае дальнейшего вторжения на Украину. Россия знает об этом. Мы приветствуем тесное сотрудничество с Великобританией в вопросе усиления существующих санкций за злонамеренную деятельность и подготовки пакета серьезных экономических мер для сдерживания дальнейшей российской агрессии», — сказал он в комментарии для Financial Times.



В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В понедельник Песков заявил, что Кремль рассматривает заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможных новых санкциях против российских компаний как неприкрытую атаку на бизнес.

Представитель Кремля призвал «называть все своими именами». «Санкции — это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН. В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Россия даст собственный ответ, учитывающий национальные интересы, на атаку Лондона против российского бизнеса, когда таковая произойдет.

«Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что заявления британского внешнеполитического ведомства о возможных санкциях в адрес России демонстрируют непредсказуемость Лондона. «Это очень тревожное заявление из Лондона — я думаю, тревожное не только для нас, для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, и, наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур», — отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что несколько крупных британских компаний выступают в качестве стратегических партнеров, соинвесторов, акционеров многих российских компаний. «Фактически Кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу», — заметил Песков.

Кроме того, подобные заявления подрывают инвестиционную привлекательность Соединенного Королевства, подчеркнул он. «Чрезвычайно тревожная ситуация и заявление, подрывающее инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой», — сказал Песков. «Не так часто увидишь или услышишь такие прямые угрозы атаковать бизнес», — добавил он.

Российский крупный бизнес инвестирует в проекты внутри страны, но ему не избежать взаимозависимости с крупными иностранными компаниями, продолжил пресс-секретарь.

Он отметил, что крупный бизнес так или иначе является частью мировой экономики. «Многие компании носят международный характер, в том числе и российские компании, и западные компании являются крупными инвесторами. Идет взаимозависимость, переплетение интересов друг друга, что является абсолютно естественным. Поэтому здесь какой-то взаимозависимости не избежать, и в этом нет ничего плохого», — сказал Песков.

«Вместе с тем наши отечественные компании инвестируют и у себя дома, что отрадно», — добавил он.