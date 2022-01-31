Объем IPO в мире упал в начале 2022 года из-за распродажи на рынках акций

Объем первичных размещений акций (IPO) с начала этого года упал на 60% по сравнению с рекордным стартом 2021 года — до 26,7 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Перспективы повышения процентных ставок в сочетании с замедлением темпов экономического роста и геополитической напряженностью привели к тому, что мировой рынок акций в январе пережил худший месяц с начала пандемии COVID-19.

«Сейчас действительно сложные условия для новых листингов, — полагает глава отдела европейских рынков капитала BNP Paribas Андреас Бернсторфф. — Многие инвесторы борются с тем, что их портфели ушли в минус». При этом интерес к акциям, которые имеют потенциал к росту, снизился, в то время как в прошлом году на рынке IPO наблюдалась обратная ситуация, отметил он.

Индикатор «CBOE Volatility» (VIX), который называют «индексом страха» Уолл-стрит, подскочил на 60% в этом месяце, что является сигналом для новой распродажи на рынке акций.

По крайней мере девять компаний отменили IPO в Нью-Йорке, включая Justworks Inc. и Four Springs Capital Trust. Даже волна слияний со SPAC, достигшая апогея в начале прошлого года, сошла на нет. В январе объем подобных сделок составил всего 4 млрд долларов.

В Гонконге, самом оживленном месте проведения первичных размещений в Азии, их объем снизился более чем на 40% в этом году, поскольку широкомасштабные регулятивные меры властей Китая вынуждают компании отказываться от IPO.

В Европе стартап WeTransfer отозвал свое предложение о проведении листинга в Амстердаме в четверг после того, как ему не удалось привлечь достаточный спрос со стороны инвесторов. На следующий день германский производитель лекарств Cheplapharm Arzneimittel GmbH приостановил проведение IPO. Британская Mishcon de Reya LLP во второй раз отложила первичное размещение, которое стало бы крупнейшим в мире среди юридических фирм. Еще одной жертвой стала южнокорейская Hyundai Engineering Co., которая в пятницу отозвала листинг на 1 млрд долларов после того, как не смогла привлечь спрос по желаемой цене.

Падение спроса со стороны инвесторов и нестабильные рынки привели к тому, что стоимость отмененных IPO во всем мире почти удвоилась по сравнению с прошлым годом, достигнув на данный момент 6,2 млрд долларов.

«Для корпораций было бы смелым решением настаивать на IPO в нынешних условиях», — сказала главный инвестиционный директор по акциям Allianz Global Investors Виржини Мезоннев.