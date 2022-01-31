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Депутаты обратились в Минфин с инициативой о вторых ипотечных каникулах

31.01.2022 20:41
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РИА Новости

Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов предложил ввести право на вторые ипотечные каникулы, с этой инициативой он обратился в Минфин.

Власов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с письмом с предложением предоставить право использовать ипотечные каникулы дважды при сроке кредита свыше десяти лет, поскольку за такой период трудные жизненные обстоятельства могут возникнуть не один раз, сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления гражданам, чьи обязательства по договору ипотечного кредитования составляют более десяти лет, возможности двукратно воспользоваться ипотечными каникулами при условии возникновения трудных жизненных обстоятельств», — приводит канал слова Власова.

Также в посте отмечается, что в данный момент каждый гражданин с ипотекой может воспользоваться ипотечными каникулами, этот льготный период предоставляется для одного ипотечного договора независимо от срока кредита.

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