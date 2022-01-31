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​ГИС «Капиталовложения» планируется запустить летом

31.01.2022 18:27
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ТАСС

Запуск первой очереди государственной информационной системы «Капиталовложения» намечен на лето текущего года. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по итогам совещания с профильными ведомствами.

«Необходимо при разработке ГИС «Капиталовложения» обеспечить соответствующий уровень безопасности данных, учитывая объем информации, который предоставят стороны СЗПК (соглашений о защите и поощрении капиталовложений. — Прим. ред.) для заключения соглашений. Весной мы вступим в активную фазу разработки платформы, чтобы к лету заработала первая очередь информационной системы. Она подразумевает заключение соглашений в электронной форме на площадке ГИС», — приводит слова Белоусова секретариат.

В секретариате отметили, что ГИС «Капиталовложения» планируется в дальнейшем совершенствовать, увеличивая количество доступных функций. «СЗПК предоставляет стабилизационные гарантии бизнесу для реализации крупных инвестпроектов», — напомнили в секретариате. Кроме того, благодаря механизму СЗПК предприниматели получат возможность компенсировать свои затраты на создание инфраструктуры.

В совещании под руководством первого вице-премьера приняли участие представители ФНС России, Минцифры, Минэкономразвития и аппарата правительства РФ.

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