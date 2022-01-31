Обзор рынков от Банки.ру: ​российские акции начали неделю ростом

Российский фондовый рынок начал неделю с роста на позитивном внешнем фоне. Поддержку нашим акциям оказывает стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent, хоть и несет умеренные потери, продолжает удерживать позиции у многолетних максимумов. Плюс к этому покупкам способствует динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавили в пределах 1,2%, а в США, после уверенного роста в пятницу, сегодня в ходе первых тридцати минут торгов Dow Jones снизился на 0,1%, а S&P 500, напротив, подтянулся на 0,3%.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,4%, поднявшись в район 3 535 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги ПИКа и OZON, прибавившие более 5%. Хуже рынка торговались акции «Татнефти» и «Норильского никеля», потери которых составили 1,7% и 1,1% соответственно. В ходе торгов индекс Мосбиржи предпринимал попытки выхода выше отметки 3 550 пунктов, однако для закрепления над ней сил не хватило. При этом в ближайшие сессии, в случае отсутствия роста геополитических рисков и сохранения умеренного позитива со стороны внешних факторов, рынок вновь попытается подняться выше данного уровня. Если ему это удастся, будет подтвержден сценарий восстановления рынка с целями в районе 3 800—3 900 пунктов.

В валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив до 77,5 рубля; евро, напротив, прибавил 0,1%, торгуясь в районе 86,7 рубля. Кроме улучшения геополитической ситуации поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, а также укрепление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль продолжает тенденции предыдущей недели, корректируя рост января. В ближайшие дни, на наш взгляд, основные факторы продолжат поддерживать рубль, в результате чего американская валюта сделает еще один шаг к верхней границе коридора 73—75 рублей. Отступление доллара в данный коридор, на наш взгляд, обосновано фундаментальными факторами.