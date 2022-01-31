Эксперты сравнили цены агрегаторов такси в разные дни недели

Разброс цен на поездку у разных агрегаторов такси в разные дни недели может составлять несколько сотен рублей, наиболее резко стоимость колеблется у «Ситимобила». Это следует из доклада Московской школы управления «Сколково». Сравнивались расценки «Яндекс.Такси», Uber и «Ситимобила» на поездку в Москве по одному и тому же маршруту в разные дни недели в период с 8:00 до 2:00 с интервалом 15 минут. Для каждого агрегатора исследователи определили показатель медианной цены, то есть цены из середины списка: стоимость 50% поездок была выше указанной, а 50% — ниже.

Как отмечается в докладе, определяя ценовую политику, агрегаторы делают предложение одновременно и потенциальному пассажиру, и потенциальному водителю. «Обе стороны могут принять сделку или отклонить ее — найдя более выгодный вариант на другой платформе. Чем выше будет цена, тем больше вероятность того, что предложение примет водитель, но не примет пассажир — и наоборот», — говорится в докладе.

В субботу медианная цена «Ситимобила» оказывалась заметно выше, чем у конкурентов, а в воскресенье и понедельник она была заметно ниже, отмечается в докладе. При этом для «Ситимобила» характерен высокий разброс цен, и в «дешевые» дни были временные периоды, когда стоимость поездки «Ситимобила» превышала конкурентные предложения, например в воскресенье с 8:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, в отдельные интервалы вечером и ночью. Из этого авторы доклада делают вывод, что этот агрегатор «более чутко реагирует на колебания спроса на рынке — теоретически результатом должно быть более короткое время ожидания заказанной машины в часы пик».

«Такая стратегия может быть более прибыльной (поскольку вознаграждение платформы пропорционально сумме цен всех совершенных сделок). Однако здесь может быть и обратная сторона: систематическое превышение цены над конкурентным предложением в моменты пикового спроса может создать у потребителей впечатление, что услуги компании в принципе являются более дорогими. Несмотря на то что это впечатление в целом будет объективно неверно, часть потребителей может перестать сравнивать цены при каждой возможной сделке и полностью переключиться на платформы конкурентов. Впрочем, у другой части потребителей может сформироваться устойчивый имидж «более быстрого» сервиса», — говорится в докладе.

Агрегаторы «Яндекс.Такси» и Uber принадлежат одной компании — MLU B.V. (совместное предприятие российского «Яндекса» и американской Uber). Стоимость поездки у них различалась, но имела высокую степень корреляции, говорится в докладе.



Представитель «Ситимобила» сказал, что у них есть вопросы к методологии исследования и тому, как проводились замеры. «Стоимость всех поездок на такси через «Ситимобил» формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии и спроса, — отметил он. — Когда спрос увеличивается, цена поездки может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов, поскольку задача алгоритмов — удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии».