​Ростуризм исключил из реестра двух туроператоров по внутреннему туризму за грубые нарушения

Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров две турфирмы, занимающиеся внутренним туризмом, которые систематически нарушали права своих клиентов. Это туроператоры, работавшие под брендами «Регион» и «Визит Карелия», сообщили в ведомстве.



Как поясняется, клиенты этих турфирм обратились в Ростуризм с жалобами, что заплатили за туристический продукт, но услуга им так и не была оказана. «Благодаря решению Ростуризма туристы получили право обратиться за выплатами в страховые компании», — отметили в Ростуризме.

По туроператору «Регион» из реестра исключены два юридических лица — ООО «Туроператор Регион Поволжье» и ООО «Туроператор Регион — Юг». По второму туроператору из реестра исключено ООО «Визит Карелия».

Как выяснил Ростуризм, туроператор «Регион» испытывает финансовые и организационные трудности из-за смерти генерального директора компании, который так же является ее учредителем. Сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1,1 млн рублей.

Что касается компании «Визит Карелия», то представители туроператора не ответили ни на один запрос Ростуризма по жалобам туристов. При этом, по данным ФНС, в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что компания по адресу регистрации отсутствует, а ее банковские счета заблокированы. Общая сумма открытых исполнительных производств компании превышает 1 млн рублей. При этом компания начала осуществлять свою деятельность уже после начала пандемии, то есть в отличие от других туроператоров она не могла иметь «доковидных» обязательств. В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы.

«Данная ситуация лишний раз демонстрирует, что проблемы с финансовым обеспечением актуальны не только для выездного, но и для внутреннего рынка. Соответствующие предложения нами сформулированы в проекте нового федерального закона о туризме, который сейчас проходит общественное обсуждение. Нам важно, чтобы права туриста были защищены вне зависимости от того, путешествует он за пределами страны или внутри нее», — подчеркнула руководитель Ростуризма Зарина Догузова.